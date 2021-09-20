Цена газа вырвалась за $850/тыс. кубометров

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе в понедельник утром возобновила рост после традиционной коррекции в конце недели.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром достигла 70,57 евро за МВт.ч, или $855 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

На прошлой неделе торги завершились на уровне $788.

Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается около месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 71,73%, что на 15,8 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

В понедельник на европейских платформах бронирования пройдут аукционы на прокачку газа на октябрь - на все мощности газопровода "Ямал-Европа" (проходит в Германию через Белоруссию и Польшу), а также на дополнительные транзитные мощности через Украину.

Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовм рынке и цену акций "Газпрома".