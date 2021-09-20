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Хроника последних дней СССР

Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 1,2-1,7%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник ускорил снижение большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют нефть и металлы) в преддверии заседания Федрезерва США и на фоне негативных сигналов из Китая. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,2-1,7%, причем МосБиржа не удержала рубеж 4000 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3986,07 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1715,94 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 73,16 рубля (+0,31 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2%), "Норникеля" (-1,9%), "Газпрома" (-1,8%), "НЛМК" (-1,8%), расписки Ozon (-1,8%), бумаги "Роснефти" (-1,7%), "Яндекса" (-1,7%), "Газпром нефти" (-1,5%), Сбербанка (-1,4% и -0,7% "префы"), "ММК" (-1,4%), "Северстали" (-1,2%), "Татнефти" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1,1%), Московской биржи (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), "МТС" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), АФК "Система" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник негативный. Промышленные металлы дешевеют из-за рисков кризиса в строительном секторе КНР - рынок в Гонконге падает на фоне проблем у застройщика China Evergrande. Австралийский доллар слабеет на 0,4% против доллара США из-за опасений сокращения закупки железной руды Китаем.

Индекс МосБиржи утром может потерять 0,5-1% из-за слабости сектора металлов и добычи, а также нефтяников, считает эксперт.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, поводом для все более консервативного настроя глобальных инвесторов и, как следствие, укрепления доллара выступают напряженные ожидания заседания ФРС (21-22 сентября), а также сохраняющиеся опасения относительно состояния мировой экономики в условиях распространения "дельта"-штамма COVID-19, перспектив повышения налогов в США и невнятных экономических данных по США. Статданные пока не позволяют определенно говорить о том, что ФРС будет склонна затянуть начало сворачивания программы выкупа активов. Негатива инвесторам добавило и затягивание Конгрессом США принятия бюджета законопроекта о повышении верхней планки госдолга, чреватого риском дефолта. В США индекс вмененной волатильности VIX вновь превысил 20 пунктов, отражая повышенную нервозность участников рынка.

Индекс МосБиржи продолжает откатываться от пиков года и уже в понедельник постарается закрепиться ниже отметки 4000 пунктов, считает аналитик.

По словам гендиректора ИК "Иволга Капитал" Андрея Хохрина, рынок акций США снижается две недели подряд и коррекция, скорее всего, продолжится, но вряд ли пока будет глубокой. Скорее, произойдет уход основных фондовых индексов в диапазон, но сам растущий тренд, видимо, уже сломан, и даже обновление максимума по S&P500, если оно однажды произойдет, уже тренда не восстановит.

Отечественные акции также рискованны, особенно "Газпром". Для нефти Brent центром ценового притяжения нефти остается отметка $70 за баррель. Нефтяной рынок в последнее время выглядит оптимистичнее, уход ниже уровня $70 маловероятен, считает эксперт.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,5-0,9% на фоне более слабых, чем ожидалось, данных о потребительском доверии в США. За прошедшую неделю Dow Jones просел на 0,1%, причем снижение индикатора было зафиксировано по итогам четвертой недели подряд - самый длительный подобный период с сентября 2020 года. Недельное снижение S&P 500 составило 0,6%, Nasdaq Composite - 0,5%.

Торги на американском рынке акций в последние дни были довольно волатильными в связи с неоднородными экономическими сигналами, а также неопределенностью, связанной с распространением нового штамма COVID-19 "дельта", пишет MarketWatch.

Федрезерв проведет следующее заседание 21-22 сентября. Опубликованные на прошлой неделе статданные показали небольшое замедление темпов инфляции, а также неожиданный рост розничных продаж.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в сентябре вырос до 71 пункта, при прогнозах роста до 72 пунктов с августовских 70,3 пункта.

В Азии в понедельник на работающих площадках также преобладает негативная динамика индексов акций (гонконгский Hang Seng падает на 3,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 1%).

Биржи материкового Китая, Японии и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками (Осеннее равноденствие в КНР, День почитания пожилых в Японии, осенний праздник Чхусок - день полнолуния в Южной Корее).

Инвесторы обеспокоены замедлением темпов экономического восстановления в Китае, а также ужесточением контроля со стороны регулирующих органов КНР, отмечает Trading Economics.

Котировки акций китайского застройщика China Evergrande Group падают на 17%. В воскресенье китайское издание финансовых новостей Caixin сообщило, что компания начала погашать недвижимостью долги перед вкладчиками по инвестпродуктам, в которые инвесторы, преимущественно индивидуальные, вложили около 40 млрд юаней ($6 млрд). Ранее в Evergrande сообщали о масштабных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга компании.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке цены утром в понедельник также снижаются на фоне укрепления доллара перед стартом двухдневного заседания Федрезерва. Регулятор может заложить основу для сокращения объемов выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, полагают эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $74,77 за баррель (-0,8% и -0,4% в пятницу), октябрьская цена WTI - $71,3 за баррель (-0,9% и -0,9% в пятницу).

Факторы, поддерживавшие цены на нефть на прошлой неделе, в частности, существенное снижение запасов сырья из-за медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе, сходят на нет, отмечает она.

По итогам прошлой недели Brent и WTI прибавили в цене более 3%.

МосБиржа РТС ФРС США США Brent WTI

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