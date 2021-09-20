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ЮТэйр привлечет в банке "Россия" 12-летний кредит на 12 млрд руб.

ЮТэйр привлечет в банке "Россия" 12-летний кредит на 12 млрд руб.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" привлечет в банке "Россия" 12-летний кредит на 12 млрд руб., соответствующий договор подписан 17 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

Сумма кредита с учетом начисленных процентов за весь срок действия составит 21,47 млрд руб., сообщается в раскрытии "ЮТэйр". Долг необходимо погасить до 28 декабря 2032 года. По уплате основного долга и процентов "предусмотрен льготный период", уточняется в пресс-релизе компании.

До конца октября "ЮТэйр" и банк "Россия" также планируют урегулировать условия погашения задолженности в связи с ранее привлеченными синдицированными кредитами.

"После этого проводимая работа по оптимизации условий всей кредитной задолженности "ЮТэйр" будет завершена", - сказано в сообщении.

В 2015 году находившаяся на грани банкротства "ЮТэйр" привлекла два синдицированных кредита на общую сумму 42,6 млрд руб. Изначально в синдикат входили 11 банков (крупнейшими по сумме выданных кредитов были "Траст", "Россия", Сбербанк ) - к концу прошлого года большую часть долгов "ЮТэйр" перед ними выкупила "Россия".

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. С долей 50,1% компанию контролирует АО "АК-Инвест" - 100%-ная "дочка" НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом принадлежавшая НПФ "Сургутнефтегаз". Другие крупнейшие акционеры - Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

ЮТэйр

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