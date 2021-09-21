"Русал" вместе с Budweiser займется выпуском банок с низким углеродным следом

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Русал" совместно с Budweiser Brewing Group (подразделение компании AB InBev в Великобритании), Canpack (мировой производитель алюминиевых банок) и Elval (эксперт в области алюминиевого проката) запустят пилотный проект по производству пивных банок AB InBev с низким углеродным следом, говорится в сообщении компании En+, металлургическим сегментом которой является "Русал".

В рамках проекта будет изготовлено 5 млн банок Budweiser объемом 440 мл из низкоуглеродного алюминия, произведенного с помощью технологии инертного анода с использованием возобновляемой электроэнергии. Продукция будет представлена в розничных магазинах на территории Великобритании уже осенью 2021 года.

Банки будут производиться компанией Canpack UK с использованием возобновляемой электроэнергии, а также из алюминиевых рулонов прокатного подразделения Elval - ElvalHalcor.

Металл был получен путем замены стандартного первичного алюминия на алюминий бренда Allow Inerta - металла, производимого "Русалом" с помощью передовой технологии инертного анода. Она позволяет снизить "углеродный след" алюминия до беспрецедентных в отрасли показателей. При выпуске металла по этой технологии используются возобновляемые источники энергии, а выбросы составляют лишь одну тысячную от текущего среднего показателя выбросов отрасли - менее 0,01 тонны эквивалента CO2 на тонну металла (охват 1 и 2), по сравнению с 12 т CO2 на тонну алюминия в среднем по отрасли.

Розлив напитков будет производиться на пивоварнях Budweiser Brewing Group UK&I в Магоре (Южный Уэльс) и Самлсбери (Ланкашир), полностью работающих за счет возобновляемой электроэнергии.

Благодаря тому, что компании сотрудничают на всех этапах производственно-сбытовой цепочки, "углеродный след" банок легко отслеживается, отметил En+. При их производстве используется не только алюминий Allow Inerta, но и переработанный алюминий. Таким образом, эта формула позволяет снизить "углеродный след" до самых низких в истории банок AB InBev Europe значений. Они могут бесконечно поддаваться переработке, а также являются будущим низкоуглеродной упаковки.

"Сейчас мы можем наблюдать результаты партнерства, которое впервые охватывает все этапы производственно-сбытовой цепи: от добычи бокситов, необходимых для производства алюминия, и до потребителя, получающего удовольствие от прохладного Budweiser. Металлургический сегмент En+ Group "Русал", Budweiser Brewing Group, Canpack и Elval вместе формируют будущее низкоуглеродного алюминия и устойчивой упаковки", - заявил Стив Ходжсон, директор по сбыту на зарубежных рынках "Русала".