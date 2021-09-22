Рынки акций Европы восстановились во вторник после сильного падения днем ранее

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы восстановились во вторник после сильнейшего с июля падения днем ранее, которое было отмечено на всех мировых финансовых рынках из-за накала ситуации вокруг китайского девелопера Evergrande.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 1% и составил 458,68 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 1,1%, германский DAX - на 1,4%, французский CAC 40 - на 1,5%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили по 1,2%.

Беспокойство инвесторов по поводу потенциального дефолта одного из крупнейших китайских застройщиков Evergrande связано главным образом с тем, что, если компания не сможет расплатиться по долгам, держатели облигаций Evergrande понесут потери. Это поднимет вопрос об их финансовой состоятельности и может привести к тому, что они начнут продавать другие свои активы для привлечения средств. В результате повысится предложение, что скажется на динамике, казалось бы, несвязанных рынков. Аналитики называют это явление, показывающее, как тесно переплетены друг с другом мировые рынки, "цепной реакцией", отмечает MarketWatch.

Тем не менее многие эксперты полагают, что китайские власти вмешаются и предотвратят дефолт Evergrande.

Инвесторы также ждут пресс-конференции председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла по итогам двухдневного заседания американского ЦБ, которое начнется во вторник. На этой конференции он может внести больше ясности в вопрос о том, когда начнется сворачивание программы выкупа активов.

"Возможно, мы увидим новое ослабление рынка акций, если Пауэлл предложит отказаться от количественного смягчения быстрее, чем ожидалось, на фоне растущего инфляционного давления во всем мире", - отмечает рыночный аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада.

Котировки акций крупнейшей звукозаписывающей компании мира Universal Music Group NV (UMG) по итогам дебютных торгов после IPO на амстердамской бирже взлетели на 36,8% - до 25,1 евро.

Французский медиаконгломерат Vivendi SA сообщил во вторник, что начинает распределение 59,87% акций UMG среди своих акционеров и завершит его 23 сентября. Vivendi сохранит за собой 10,13% акций UMG. Порядка 20% звукозаписывающей компании принадлежит конгломерату китайских инвесторов во главе с Tencent.

Цена бумаг Vivendi рухнула на 19,4%, став лидером падения среди компонентов Stoxx 600.

Между тем локомотивом подъема выступили акции Entain Plc, подорожавшие на 18% после того, как американская букмекерская компания DraftKings Inc. сделала предложение о покупке за $20 млрд этого британского представителя данной сферы.

Котировки акций британо-нидерландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell выросли на 3,6%. Британо-нидерландская нефтегазовая компания договорилась о продаже всех своих активов в Пермском бассейне американской ConocoPhillips примерно за $9,5 млрд. В сообщении Shell говорится, что $7 млрд будут возвращены акционерам, тогда как остальная часть денежных средств пойдет на улучшение баланса.

Стоимость Pernod Ricard повысилась на 2,6%. Французский производитель алкогольной продукции купит британского онлайн-ритейлера алкоголя Whisky Exchange для укрепления позиций в сфере электронной торговли. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Сообщение о том, что президент США Джо Байден планирует позднее осенью отменить ограничения на путешествия для полностью вакцинированных против COVID-19 людей, вызвало повышение котировок акций авиакомпаний. В том числе капитализация International Consolidated Airlines Group, в которую входит British Airways, выросла на 3,1%, Air France-KLM - на 1,5%.