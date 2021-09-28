Рынки акций Европы выросли, германский DAX прибавил 0,3% после выборов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в понедельник.

В частности, германский DAX поднялся на 0,3% на итогах парламентских выборов в стране, которые прошли в выходные.

Кандидат в канцлеры от победившей Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц выразил надежду на то, что новое правительство ФРГ будет сформировано до Рождества. "Будем стараться сформировать правительство с "зелеными" и Свободной демократической партией", - сказал он.

По итогам выборов 2017 года для формирования "большой" коалиции ХДС/ХСС и СДПГ правительству потребовалось 172 дня. Выборы прошли в сентябре, а коалиционный договор был подписан 12 марта 2018 года. Шольц обещал, что в случае правительства под его руководством такого не произойдет. Британский индекс FTSE 100 и французский CAC 40 увеличились в понедельник на 0,2%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили соответственно 0,6% и 1,5%. Между тем сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов снизился на 0,2% и составил 462,42 пункта. В Испании в число лидеров роста вошли акции банков, в частности, UniCredit (+5%) и IntesaSanpaol (+2%), а также нефтепроизводителей Tenaris (+3,4%), Eni (+2,3%) и Saipem (+1,7%). Цены производителей в Испании в августе увеличились на 18% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные статуправления страны. Темпы роста стали максимальными с мая 1980 года. В июле показатель вырос на 15,6% в годовом выражении.

Между тем президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила в понедельник, что инфляция может превысить прогнозы ЕЦБ, однако пока почти нет признаков этого.

Ввиду дефицита поставок природного газа в Европе растет стоимость нефти, что толкает акции энергетических компаний вверх. Котировки бумаг BP выросли на 3,5%, Royal Dutch Shell - на 4,5%, итальянской ENI - на 2,3%.

Цена акций Rolls-Royce Holdings Plc подскочила на 11,3%. Британский машиностроительный холдинг объявил о продаже испанского производителя авиационных двигателей ITP Aero консорциуму инвесторов, возглавляемому инвесткомпанией Bain Capital Private Equity, за 1,7 млрд евро. Кроме того, Rolls-Royce подписал 30-летний контракт с ВВС США.

Стоимость германской сети зоомагазинов Zooplus повысилась на 4,3% после того, как шведская частная инвесткомпания EQT AB сделала предложение о ее покупке за 3,36 млрд евро.

Акции шведской IWG, предоставляющей услуги по аренде офисных помещений, подорожали на 4,4% на новостях о том, что компания рассматривает вариант разделения и листинга одного из своих подразделений в Нью-Йорке через слияние со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC).