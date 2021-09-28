Geely создаст в Ухане предприятие по производству смартфонов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Основатель крупного китайского автоконцерна Zhejiang Geely Holding (Geely) Эрик Ли создаст предприятие по производству смартфонов.

Как сообщается в пресс-релизе Geely, ее дочерняя компания Hubei Xingji Shidai Technology Co. Ltd, также основанная Ли, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Зоной экономического и технологического развития Уханя. Это партнерство предполагает организацию производства смартфонов премиум-класса.

"Новая компания будет находиться в Ухане и сосредоточится на интеграции глобальных технологий и ресурсов для разработки интеллектуальных устройств премиум-класса, включая смартфоны", - отмечается в сообщении.

Geely не раскрыла подробностей о времени появления на рынках новой продукции компании и под каким брендом будут выпускаться смартфоны.

"Программное обеспечение в системах управления современными автомобилями и в смартфонах тесно переплетены между собой. Основной тенденцией в ближайшем будущем станет создание пользовательских экосистем, предоставляющих возможности более эффективно пользоваться девайсами", - пояснил в своем заявлении Эрик Ли.

Котировки акций Geely выросли на 2,3% по итогам торгов в Гонконге во вторник.