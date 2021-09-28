Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Geely создаст в Ухане предприятие по производству смартфонов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Основатель крупного китайского автоконцерна Zhejiang Geely Holding (Geely) Эрик Ли создаст предприятие по производству смартфонов.

Как сообщается в пресс-релизе Geely, ее дочерняя компания Hubei Xingji Shidai Technology Co. Ltd, также основанная Ли, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Зоной экономического и технологического развития Уханя. Это партнерство предполагает организацию производства смартфонов премиум-класса.

"Новая компания будет находиться в Ухане и сосредоточится на интеграции глобальных технологий и ресурсов для разработки интеллектуальных устройств премиум-класса, включая смартфоны", - отмечается в сообщении.

Geely не раскрыла подробностей о времени появления на рынках новой продукции компании и под каким брендом будут выпускаться смартфоны.

"Программное обеспечение в системах управления современными автомобилями и в смартфонах тесно переплетены между собой. Основной тенденцией в ближайшем будущем станет создание пользовательских экосистем, предоставляющих возможности более эффективно пользоваться девайсами", - пояснил в своем заявлении Эрик Ли.

Котировки акций Geely выросли на 2,3% по итогам торгов в Гонконге во вторник.

Geely Китай

Новости

Бывший предправления Татфондбанка Мусин приговорен к 12 годам колонии

В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

ЦБ уличил частных инвесторов в манипулировании акциями по стратегии pump&dump

S&P повысило прогноз роста ВВП России на 2021 г. до 4% с 3,7%

S&P повысило прогноз роста ВВП России на 2021 г. до 4% с 3,7%

Поток газа по "Ямалу-Европе" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

Поток газа по "Ямалу-Европе" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

Индекс МосБиржи впервые превысил 4100п во главе с "Газпромом"

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м

Цена Brent поднялась выше $80 за баррель впервые с октября 2018 года

Цена Brent поднялась выше $80 за баррель впервые с октября 2018 года

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан объявил об отставке вслед за Розенгреном

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');