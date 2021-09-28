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Малому и среднему бизнесу в РФ компенсируют 50% затрат на покупку российского ПО

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ запускает новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса, в рамках которого компании смогут покупать российское ПО вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям, говорится в сообщении министерства.

На реализацию этой меры поддержки до конца 2024 года выделено 7 млрд рублей.

Подать заявку на участие в программе могут российские правообладатели и разработчики облачного программного обеспечения. Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM), и о другом ПО.

"Идея простая: востребованные программные продукты будут для МСП в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета). От самого предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие - находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры РФ Максима Паршина.

Эта мера реализуется Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

"Мера поддержки позволит тысячам МСП легально использовать качественное российское программное обеспечение. Всего мы сможем предложить компаниям более 400 тыс. лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес", - отметил гендиректор РФРИТ Александр Павлов.

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) - оператор государственных мер поддержки министерства цифрового развития, связи и средств массовых коммуникаций РФ. Фонд входит в группу ВЭБ.РФ, деятельность которой направлена на достижение национальных целей развития.

Минцифры РФ

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