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Правительство в четверг внесет в Госдуму проект бюджета на 2022-2024 гг.

Правительство в четверг внесет в Госдуму проект бюджета на 2022-2024 гг.
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Проект бюджета РФ на трехлетку практически готов, документ планируется внести в Госдуму в четверг, 30 сентября, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

"Проект (бюджета - ИФ) практически готов, сейчас вносятся последние штрихи. Он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки наших граждан, в том числе, в рамках реализации послания президента Федеральному Собранию. Уже завтра весь бюджетный пакет должен быть отправлен в Государственную думу. Предстоит обсудить его с депутатами нового созыва и обеспечить утверждение в парламенте", - сказал он.

Как сообщалось ранее, доходы бюджета запланированы в 2022 г. на уровне 25 трлн 21 млрд 900 млн руб., расходы - 23 трлн 610 млрд 200 млн руб.; доходы в 2023 г. - 25 трлн 540 млрд 200 млн руб., расходы - 25 трлн 105 млрд 500 млн руб.; доходы в 2024 г. - 25 трлн 831 млрд рублей и расходы 26 трлн 147 млрд 100 млн руб.

Бюджет на 2022 г. сверстан с профицитом 1,41 трлн рублей, или 1,1% ВВП. На 2023 год запланировано превышение доходов над расходами в 434,7 млрд рублей (0,3% ВВП). В 2024 году бюджет станет дефицитным - на 315,3 млрд рублей, или 0,2% ВВП, говорилось ранее в пояснительной записке к проекту бюджета.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал журналистам, что ряд параметров бюджета будет доработан до внесения в Госдуму. Речь шла, в частности, об НДПИ, об уровне поддержки регионов.

Госдума Михаил Мишустин

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