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В проект бюджета РФ заложили 58,7 млрд руб. дохода от экспортных пошлин на зерно в 2022 г.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Поступления в федеральный бюджет РФ в 2022 году от повышения в этом году экспортных пошлин на зерно составят 58 млрд 674,7 млн рублей, следует из проекта бюджета.

В 2023 году этот показатель увеличится до 63 млрд 063,9 млн рублей, в 2024 году - до 67 млрд 070,9 млн рублей.

ЭкономикаПравительство внесло в Думу проект бюджета на 2022-2024 годыПравительство внесло в Думу проект бюджета на 2022-2024 годыЧитать подробнее

Введение с 1 сентября этого года плавающей пошлины на экспорт подсолнечного масла пополнит бюджет в 2022 году на 37 млрд 570,8 млн рублей.

Как сообщалось, с 15 февраля этого года пошлина на экспорт пшеницы составляла 25 евро за тонну. С 1 марта она была повышена до 50 евро за тонну. С этой же даты начали действовать пошлины и на экспорт кукурузы (25 евро) и ячменя (10 евро).

Со 2 июня включился механизм плавающей пошлины.

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла начала действовать с 1 сентября этого года. Срок её действия рассчитан до 31 августа 2022 года.

Россия Минфин РФ

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