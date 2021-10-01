Европейские рынки акций завершили торги в четверг снижением

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Биржевые индексы стран Западной Европы завершили торги в четверг снижением после первоначального роста.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов снизился на 0,05% и составил 454,81 пункта. Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,31%, германский DAX - на 0,68%, французский CAC 40 - на 0,62%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 уменьшились соответственно на 0,21% и 0,94%.

Инвесторы в ходе торгов анализировали свежую порцию статистических данных.

Экономика Великобритании во втором квартале 2021 года увеличилась на 5,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS). Предварительно было объявлено о повышении ВВП на 4,8%. Оценка роста британского ВВП в годовом выражении была улучшена до 23,6% с 22,2%. Улучшение оценки роста ВВП в апреле-июне связано с более сильной, чем предполагалось изначально, динамикой потребительских расходов, а также показателей оптовой и розничной торговли, активности в сфере услуг, образования и здравоохранения.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре 2021 года выросли на 2,7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 2,4% в августе и были максимальными с декабря 2011 года. Потребительские цены снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после подъема на 0,7% в августе. Тем не менее, потребительские расходы во Франции в августе увеличились на 1%, сообщило Insee.

Безработица в Германии в сентябре осталась на уровне 5,5%, количество безработных уменьшилось на 30 тыс., свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Потребительские цены в Германии в сентябре увеличились на 4,1% в годовом выражении, максимальными темпами с декабря 1993 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Инфляция в помесячном выражении не изменилась.

Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 4,2%, второго - на 0,1%, согласно Trading Economics.

Акции BP PLC подорожали на 0,6%. Британская нефтекомпания сообщила, что инвестировала $13 млн в индийский стартап BluSmart, специализирующийся на предоставлении услуг по заказу и зарядке электрических такси.

Бумаги шведского разработчика облачных технологий Sinch AB выросли в цене на 3,1%. Компания купит платформу обмена электронными сообщениями Pathwire за $1,9 млрд, говорится в сообщении Sinch. Котировки шведско-швейцарского производителя электротехнического оборудования ABB Ltd. уменьшились на 0,4%. ABB представил самую мощную в мире зарядную станцию для электромобилей. Стоимость шведской Hennes & Mauritz AB (H&M), владельца брендов H&M, COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, снизилась на 3,4%, несмотря на то, что компания сообщила об увеличении чистой прибыли более чем в 2,5 раза.

Акции ASML Holding NV, крупнейшего в Европе производителя оборудования для выпуска чипов, опустились на 1,8%. Компания днем ранее объявила, что рассчитывает на существенное повышение выручки, а также рентабельности операций в ближайшие годы.

Капитализация британского онлайн ритейлера Boohoo Group PLC упала на 15,1%. Компания в первом полугодии 2022 фингода сократила прибыль до налоговых выплат на 63%.