Фондовые индексы Европы завершили неделю в красной зоне, кроме испанского IBEX

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы завершили первую торговую сессию октября в "красной" зоне. Исключением из общего тренда стал испанский индекс IBEX 35, который незначительно подрос - на 0,04%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 0,42% и составил 452,9 пункта.

Британский FTSE 100 по итогам торгов снизился на 0,8%, французский CAC 40 - на 0,04%, итальянский FTSE MIB - на 0,3%. Германский DAX уменьшился на 0,7%, всего с начала недели индикатор потерял более 3% - максимум с 25 января.

Инвесторы анализировали статистические данные, которые свидетельствуют об ускорении инфляции и замедлении темпов экономического восстановления от последствий COVID-19. Кроме того, на них оказывает давление продолжающийся энергетический кризис в Китае, который может привести к еще большим проблемам в глобальных цепочках поставок, особенно в преддверии новогодних и рождественских праздников, когда спрос на товары традиционно повышается. В еврозоне инфляция в сентябре ускорилась до 3,4% - максимума с 2008 года, по сравнению с 3% месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Эксперты в среднем ожидали ускорения темпов роста потребительских цен в сентябре до 3,3%, сообщил Trading Economics.

Темпы роста розничных продаж в Германии в августе не оправдали ожиданий аналитиков. Показатель увеличился на 1,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 1,5%.

В то же время данные об инфляции в стране, опубликованные днем ранее, показали, что потребительские цены в сентябре увеличились на 4,1% в годовом выражении.

Сентябрьский индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе производства в еврозоне опустился до минимума с февраля и составил 58,6 пункта, свидетельствуют окончательные данные исследовательской IHS Markit. В позапрошлом месяце показатель был на уровне 61,4 пункта.

В Германии промышленный PMI был пересмотрен до 58,4 пункта с 58,5 пункта, озвученных IHS Markit ранее. В августе показатель составлял 62,6 пункта.

В Великобритании индикатор сократился до 57,1 пункта с 60,3 в августе. Тем не менее, эксперты IHS ранее оценивали сентябрьский PMI страны в 56,3 пункта.

Французский индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе, в прошлом месяце опустился до 55 пунктов с 57,5 пункта, итальянский - до 59,7 с 60,9 пункта. Испанский PMI уменьшился до 58,1 пункта с 59,5 в августе.

В целом снижение производственной активности в странах Европы было вызвано проблемами в глобальных цепочках поставок и, как следствие, ростом закупочных цен, отмечается в докладе HIS.

Акции британского ритейлера спортивных товаров JD Sports снизились на 1,3% после того, как стало известно, что британский регулятор начал вести расследование в отношении возможных нарушений антимонопольного законодательства страны в рамках сотрудничества компании с футбольным клубом Leicester City F.C.

Рыночная капитализация британского производителя напитков Diageo PLC сократилась на 2%. Компания выделит $500 млн на увеличение производства текилы в Мексике.

Стоимость Deutsche Post AG рухнула на почти на 5%. Транспортно-логистическая подразделение компании - DHL Express планирует увеличить тарифы на перевозку для американских клиентов в среднем на 5,9% начиная с 1 января.

Котировки бумаг нефтегазовой BP PLC упали на 0,7%. Компания днем ранее сообщила, что в рамках инвестраунда выделит $13 млн индийскому стартапу-разработчику сервиса проката электрокаров и зарядных станций BluSmart.

Среди лидеров роста в Stoxx 600 французский поставщик электричества и газа Electricite de France S.A., бумаги которого прибавили в цене почти 6% после того, как французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что потенциальный рост цен на электричество в феврале будет ограничен 4%.

Акции германского автопроизводителя Bayerische Motoren Werke (BMW) AG выросли на 1,3%. Компания улучшила прогноз ряда финансовых показателей на 2021 год, ссылаясь на то, что повышение стоимости автомобилей нивелирует негативное влияние глобального дефицита чипов.

Стоимость Daimler AG увеличилась на 0,9%. Акционеры германского автомобилестроительного концерна одобрили выделение подразделения, производящего грузовики Daimler Truck, в самостоятельную компанию с отдельным листингом. Оставшаяся часть Daimler AG, которая будет производить исключительно легковые автомобили и минивены класса люкс и премиум, будет переименована в Mercedes-Benz Group AG с февраля 2022 года.