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Бастовавшие работники забайкальского золотодобытчика возобновили работу

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Работа горнорудной компании "ГРК Дархан" в Забайкальском крае, сотрудники которой в среду объявили о забастовке из-за долгов по зарплате, возобновлена.

В компании Highland Gold, управляющей рудником, заявили, что была "кратковременная приостановка работы смены коллектива карьера с требованием разъяснить условия оплаты труда и порядка начисления заработной платы".

Руководство компании провело встречу с инициативной группой, по результатам которой конфликт был урегулирован.

Вместе с тем, прокуратура начала проверку фактов нарушения трудовых прав в горнорудной компании. На место выехал и.о. прокурора Оловяннинского района Игорь Тюричкин.

"Сегодня в прокуратуру Оловяннинского района поступило сообщение от работников ООО "ГРК "Дархан" о нарушении трудовых прав, в соответствии с которым 80 работников намерены приостановить выполнение трудовой функции в связи с неоплатой сверхурочной работы", - уточнили в прокуратуре региона.

Сообщалось, что свою проверку проводит также региональное следственное управление СК РФ.

Highland Gold Владислава Свиблова входит в первую десятку российских золотодобытчиков. Структуры Свиблова в прошлом году купили также горнорудную компанию "Дархан". Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем ООО "Дархан" с прошлого года является ООО "Восток золото".

Забайкальский край Дархан Highland Gold

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