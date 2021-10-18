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Таможенная подкомиссия согласна обнулить экспортные пошлины на алюминиевые сплавы

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Обнулить ставки чиновникам предложили предприятия отрасли и регионы, где расположены соответствующие заводы.

На сохраненные в результате корректировки средства будут построены высокотехнологичные и экологически чистые заводы по программе, в которой значительную долю составляет негосударственное финансирование, пояснило министерство.

"Принятие этого решения позволит стабилизировать работу малых и средних предприятий вторичной металлургии, а также создаст необходимые условия для завершения строительства Тайшетского алюминиевого завода и реализации программы экологической модернизации Братского, Иркутского, Красноярского и Новокузнецкого заводов "РусАла", одобренной президентом", - сказал через пресс-службу министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Пошлина на необработанный алюминий при этом сохранится на нынешнем уровне - 15%, но не менее $254 за тонну.

Кроме того, таможенная подкомиссия поддержала решение о снижении с 15% (но не менее $150 за тонну) до 5% экспортной пошлины на ферросилиций.

Экспортные пошлины на алюминий были введены с 1 августа этого года и, как планируется, будут действовать до конца 2021 года.

Потери от ввода экспортной пошлины "РусАл" оценивал в сотни миллионов долларов. "РусАл" считает применение пошлины к алюминию несправедливым в силу его незначительной доли в себестоимости строительных проектов и обратился в правительство с просьбой снизить ее размер.

При обсуждении было принято во внимание изменение ситуации на мировых рынках по сравнению с июньскими ценовыми показателями, на основе которых принималось решение о введении пошлин. Под влиянием внешней конъюнктуры появились риски для производства ряда видов продукции. Корректировка пошлины позволит направить прибыль от экспорта ферросилиция на инвестиции в развитие хромовых месторождений в ЯНАО и Пермском крае. Благодаря этому уже в ближайшие годы снизится зависимость внутреннего рынка от импортных поставок, говорится в сообщении.

"Снижение ставок вывозных таможенных пошлин в отношении ферросилиция поможет направить высвобожденные средства на реализацию масштабной инвестиционной программы по развитию месторождений хромовых руд на территории Пермского края и ЯНАО, в том числе более 1 млрд руб. на строительство социальных объектов в поселке Сараны Пермского края. Реализация указанных проектов позволит полностью к концу 2025 года уйти от импортной зависимости в хромовом сырье, 90% которого в настоящий момент импортируется преимущественно из Казахстана", - прокомментировал Мантуров.

Минэкономразвития Минпромторг ФТС РусАл

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