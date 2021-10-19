Думский комитет допустил ослабление сектора услуг из-за осенней волны COVID

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Осенняя волна коронавируса может ослабить ориентированный на население сектор услуг, что вместе с ужесточением ДКП со стороны ЦБ окажет сдерживающее влияние на экономический рост. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по экономической политике на прогноз социально-экономического развития РФ.

Прогноз был подготовлен Минэкономразвития и внесен в парламент вместе с проектом бюджета на трехлетку (№1258295-7).

В отзыве комитета, опубликованном в электронной базе данных парламента, отмечается, что согласно прогнозу, рост ВВП за 2021 г. составит 4,2%.

"Однако в последующие два года динамика экономического роста будет снижаться, поскольку достигнутые ранее темпы экономической динамики не удастся сохранить во второй половине текущего года", - говорится в заключении. В документе приводятся данные Росстата по промышленному производству в июле-августе 2021 г., который зафиксировал остановку восстановительного роста: темпы прироста промышленного производства к соответствующему периоду предыдущего года снизились с пика в 11,9%, достигнутого в мае 2021 года, до 4,7% в августе 2021 г. "Кроме того, во втором полугодии 2021 года новая осенняя волна коронавируса может ослабить ориентированный на население сектор услуг. В свою очередь, ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Банка России, начавшееся в марте текущего года, также будет оказывать сдерживающее воздействие на экономическую динамику", - говорится в заключении.

При этом комитет отмечает, что в 2020 г. страна столкнулась с пандемией, будучи уже на низких трендах экономической динамики.

"Экономика находилась в ситуации так называемой "новой нормальности" (невысоких темпов экономической динамики), характерной для большинства развитых и части развивающихся экономик. Вместе с тем, для российской экономики такая "нормальность" несет в себе риски недостижения либо неполного достижения поставленных целей и задач национального развития", - говорится в заключении.

В этой связи комитет полагает, что заявленные в базовом сценарии прогноза параметры экономического роста (3% в год в 2022-2024 гг.) носят больше "целевой" характер. Они могут быть достигнуты только при условии эффективного выполнения государственных программ и стратегических инициатив правительства.

"При этом сохраняются риски возврата на инерционную траекторию развития с существенно более низкими темпами экономического роста, характерными для допандемического периода", - считают в комитете.