Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рынок акций США во вторник вырос

S&P 500 завершил в плюсе пятые торги подряд

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Американский рынок акций продемонстрировал повышение во вторник, при этом значение Standard & Poor's 500 увеличилось по итогам пятой сессии подряд.

Позитивное влияние на инвесторов оказывает сильная корпоративная отчетность за третий квартал, которая нивелирует опасения относительно перебоев в цепочках поставок, отмечает MarketWatch.

"Этот сезон отчетностей может стать очень важным для инвесторов, поскольку он учитывает инфляционные и валютные риски", а также проблемы с трудовыми ресурсами и поставками, считает экономист New York Life Investments Лорен Гудвин. "Мы ожидаем сильных результатов, поскольку опубликованные к настоящему моменту отчеты указывают на то, что многие крупные американские компании, несмотря на повышение затрат на рабочую силу, достигли более высокой прибыльности благодаря устойчивому росту продаж", - заявил он.

По данным Bank of America, в первую неделю сезона отчетностей прибыль и выручка 66% компаний превзошла средние прогнозы аналитиков. При этом средний показатель в исторической перспективе составляет 47%.

В том числе после публикации хороших финансовых результатов акции Travelers Cos. подорожали во вторник на 1,6%, Johnson & Johnson - на 2,3%.

Стоимость Halliburton Co. поднялась на 0,4%. Нефтесервисная компания в третьем квартале вернулась на прибыльный уровень, однако выручка увеличилась меньше ожиданий.

Цена акций Apple Inc. выросла на 1,5% после того, как компания показала обновленные модели ноутбуков MacBook Pro, оснащенные процессорами собственного производства.

Рыночная стоимость Facebook Inc. повысилась на 1,4%, Alphabet Inc., холдинговой компании Google, - на 0,3%, Microsoft Corp. - также на 0,3%.

"Похоже, что более высокие, чем ожидалось, результаты крупных банков США, опубликованные на прошлой неделе, побудили некоторых участников рынка начать эту неделю с более рискованным настроением, поскольку они, вероятно, стали более оптимистично смотреть на оставшуюся часть сезона отчетностей", - полагает руководитель отдела исследований JFD Group Хараламбос Писсурос.

Между тем число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, уменьшилось на 1,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,555 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель за пять месяцев.

Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек составляло 1,58 млн, а не 1,615 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали увеличение числа новостроек в США в сентябре по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущего месяца - до 1,62 млн.

Котировки бумаг Tesla снизились на 0,7%. До этого они демонстрировали подъем шесть торговых сессий подряд, прибавив в цене за этот период 10,8%. Производитель электромобилей планирует обнародовать отчетность за минувший квартал после окончания торгов в среду.

Procter & Gamble Co., крупнейший в мире производитель потребительских товаров, в минувшем квартале сократила чистую прибыль на 3,9% и увеличила выручку на 5,3%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка. Тем не менее, акции компании подешевели на 1,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 198,7 пункта (0,56%) - до 35457,31 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось за день на 33,17 пункта (0,74%), составив 4519,63 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов увеличился на 107,28 пункта (0,71%) - до 15129,09 пункта.

S&P 500 Nasdaq Dow Jones

Новости

Ozon запустил собственное кулинарное производство

Минфин США пригрозил наказать "Газпром" за попытки обойти санкции

Минфин США пригрозил наказать "Газпром" за попытки обойти санкции

Цены на бензин начали активно расти на АЗС по всей России

Индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года

Экосистема "Тинькофф" дополнена направлением e-commerce

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару, но слабеет к евро вслед за динамикой валют на Forex

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару, но слабеет к евро вслед за динамикой валют на Forex

Создатель ракет для С-300 Светлов скончался на 87-м году жизни

Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%

Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });