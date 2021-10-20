Рынок акций США во вторник вырос

S&P 500 завершил в плюсе пятые торги подряд

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Американский рынок акций продемонстрировал повышение во вторник, при этом значение Standard & Poor's 500 увеличилось по итогам пятой сессии подряд.

Позитивное влияние на инвесторов оказывает сильная корпоративная отчетность за третий квартал, которая нивелирует опасения относительно перебоев в цепочках поставок, отмечает MarketWatch.

"Этот сезон отчетностей может стать очень важным для инвесторов, поскольку он учитывает инфляционные и валютные риски", а также проблемы с трудовыми ресурсами и поставками, считает экономист New York Life Investments Лорен Гудвин. "Мы ожидаем сильных результатов, поскольку опубликованные к настоящему моменту отчеты указывают на то, что многие крупные американские компании, несмотря на повышение затрат на рабочую силу, достигли более высокой прибыльности благодаря устойчивому росту продаж", - заявил он.

По данным Bank of America, в первую неделю сезона отчетностей прибыль и выручка 66% компаний превзошла средние прогнозы аналитиков. При этом средний показатель в исторической перспективе составляет 47%.

В том числе после публикации хороших финансовых результатов акции Travelers Cos. подорожали во вторник на 1,6%, Johnson & Johnson - на 2,3%.

Стоимость Halliburton Co. поднялась на 0,4%. Нефтесервисная компания в третьем квартале вернулась на прибыльный уровень, однако выручка увеличилась меньше ожиданий.

Цена акций Apple Inc. выросла на 1,5% после того, как компания показала обновленные модели ноутбуков MacBook Pro, оснащенные процессорами собственного производства.

Рыночная стоимость Facebook Inc. повысилась на 1,4%, Alphabet Inc., холдинговой компании Google, - на 0,3%, Microsoft Corp. - также на 0,3%.

"Похоже, что более высокие, чем ожидалось, результаты крупных банков США, опубликованные на прошлой неделе, побудили некоторых участников рынка начать эту неделю с более рискованным настроением, поскольку они, вероятно, стали более оптимистично смотреть на оставшуюся часть сезона отчетностей", - полагает руководитель отдела исследований JFD Group Хараламбос Писсурос.

Между тем число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, уменьшилось на 1,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,555 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель за пять месяцев.

Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек составляло 1,58 млн, а не 1,615 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали увеличение числа новостроек в США в сентябре по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущего месяца - до 1,62 млн.

Котировки бумаг Tesla снизились на 0,7%. До этого они демонстрировали подъем шесть торговых сессий подряд, прибавив в цене за этот период 10,8%. Производитель электромобилей планирует обнародовать отчетность за минувший квартал после окончания торгов в среду.

Procter & Gamble Co., крупнейший в мире производитель потребительских товаров, в минувшем квартале сократила чистую прибыль на 3,9% и увеличила выручку на 5,3%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка. Тем не менее, акции компании подешевели на 1,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 198,7 пункта (0,56%) - до 35457,31 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось за день на 33,17 пункта (0,74%), составив 4519,63 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов увеличился на 107,28 пункта (0,71%) - до 15129,09 пункта.