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Выходец из Сбербанка стал директором по информбезопасности экосистемы VK

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - VK (ранее Mail.ru Group) сообщила, что создала позицию директора по информационной безопасности экосистемы.

Этот пост с июля 2021 года занимает Антон Антропов, который ранее руководил отделом кибербезопасности дочерних компаний Сбербанка. Он занимается "централизацией информационной безопасности всей компании", а также "повышением защищенности инфраструктуры всей экосистемы VK".

Экосистема VK включает в себя около 200 проектов и связывается едиными сервисами, такими как VK ID и VK Mini Apps.

Антропов имеет более 20 лет опыта в сфере информационной безопасности. До VK и Сбербанка он работал директором по информационной безопасности Дом.ru и директором по развитию бизнеса в ряде российских ИБ-интеграторов.

Mail.ru Group VK Сбербанк Антон Антропов

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