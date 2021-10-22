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Индексы Европы в четверг снизились, несмотря на хорошую отчетность ряда крупных компаний

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы снизились в четверг, при этом сильная квартальная отчетность ряда крупных компаний ограничила падение рынков, сообщает MarketWatch.

Инвесторы в последние месяцы столкнулись со множеством проблем - начиная от распространения штамма "дельта" COVID-19, сбоев в глобальных цепочках поставок и неопределенности с будущим денежно-кредитной политикой и заканчивая скачком инфляции и замедлением темпов экономического восстановления. Беспокойства добавляет кризис в секторе недвижимости в Китае, связанный с долговыми проблемами одного из крупнейших девелоперов страны - China Evergrande Group, который в последнее время периодически толкает рынки вниз.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,08% и составил 469,71 пункта.

Германский индекс DAX уменьшился на 0,3%, британский FTSE 100 - на 0,45%, французский САС 40 - на 0,3%. Итальянский FTSE MIB потерял 0,2%, испанский IBEX 35 - 0,8%.

Один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса Unilever в третьем квартале увеличила базовую выручку на 2,5% благодаря повышению цен на 4,1%. Акции компании подорожали на 1,2%.

Котировки бумаг Randstad NV подскочили на 5,5%. Нидерландское кадровое агентство в минувшем квартале увеличило базовую EBITDA сильнее прогнозов.

Цена акций норвежского производителя водорода Nel взлетела на 21,3% на новости о повышении квартальной выручки на 55%.

Капитализация французского дома моды Hermes International SCA поднялась за день на 1,4%. Выручка французского дома моды в третьем квартале увеличилась на 31% - до 2,37 млрд евро. Результат превзошел средний прогноз экспертов, составлявший 2,24 млрд евро.

Акции французской косметической фирмы L'Oreal выросли на 1,4% также благодаря хорошей отчетности.

В то же время рыночная стоимость шведского производителя грузовиков Volvo AB сократилась за день на 0,35%, несмотря на то, что компания в третьем квартале увеличила выручку на 17%, а ее чистая прибыль превзошла прогнозы экспертов.

Бумаги британского банка Barclays подешевели на 0,8%, несмотря на то, что его чистая прибыль в июле-сентябре выросла более чем вдвое.

Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, в первом финквартале (июль-сентябрь) увеличила выручку на 22%, органический рост составил 20%. Тем не менее, стоимость компании опустилась на 0,5%.

Цена акций разработчика компьютерных игр CD Projekt упала на 6,5%. Польская студия перенесла на 2022 год выпуск обновлений игр Cyberpunk 2077 и "Ведьмак".

Stoxx Europe 600 DAX CAC FTSE MIB IBEX 35

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