Киев готов предложить особые условия транзита дополнительных 55 млрд куб. м газа

Мощность газопровода "Северный поток 2" составляет 55 млрд куб. м в год

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Украина намерена предложить "специальные условия" на дополнительный транзит в Европу 55 млрд куб. метров газа, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Особые условия Данилов пока не назвал.

"Газпром" и "Нафтогаз" не озвучивали прописанную в контракте тарифную ставку, но согласно неофициально обнародованному соглашению, стоимость услуги рассчитана по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км. Исходя из отчетности "Газпрома", прокачка по газопроводу "Северный поток" в 2020 году обходилась ему по тарифу $1,74 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

55 млрд куб. м в год составляет мощность газопровода "Северный поток 2", против которого борется Киев.

"Кабинету министров Украины вместе с НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины" определить специальные условия для транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны ЕС в объемах не меньше 55 млрд куб. м в год", - сказал Данилов.

Он напомнил, что действующий контракт с "Газпромом" предполагает прокачку 40 млрд куб. м через ГТС Украины в Европу, но потенциальные возможности системы позволяют транзит гораздо больших объемов, особенно в текущий кризисный период.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в пятницу вечером в комментарии агентству Bloomberg сообщил, что дополнительная транзитная мощность может быть предоставлена со скидкой до 50% от существующего тарифа в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом".

По его словам, Киев ожидает практических переговоров с Берлином и Брюсселем по обсуждению этого предложения, поскольку остановить сложившийся в Европе энергетический кризис могут быстрые скоординированные действия.

"Украина со своей стороны гарантирует транзит, гарантирует специальные антикризисные условия для транзита сверх оговоренных объемов", - отметил Зеленский.

Договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предусматривает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м, в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.