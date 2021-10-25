Фондовые рынки Европы выросли, в лидеры вышли акции потребительского сектора на результатах L'Oreal

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы выросли по итогам торгов в пятницу. В лидеры роста выбились акции компаний потребительского сектора, поддерживаемые хорошими показателями продаж французской косметической компании L'Oreal.

Аналитики UBS улучшили рекомендацию для европейского рынка акций до "наиболее предпочтительного" с "нейтрального", ссылаясь на мягкую денежно-кредитную политику, рост экономики и финпоказателей, а также привлекательные котировки.

"Мы полагаем, что глобальная рефляция продолжится, и ожидаем продолжения положительной динамики акций еврозоны с потенциалом опередить мировых конкурентов", - написали эксперты UBS.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,5% и составил 471,88 пункта.

Германский индекс DAX вырос на 0,5%, итальянский FTSE MIB - на 0,2%, британский FTSE 100 - на 0,2%, французский САС 40 - на 0,7%. И только испанский IBEX 35 немного снизился на 0,4%.

Инвесторы в пятницу также анализировали порцию свежей европейской статистики.

Розничные продажи в Великобритании в сентябре неожиданно уменьшились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на 0,6%. Снижение показателя было зафиксировано третий месяц подряд.

Индекс потребительского доверия в Великобритании в октябре снизился на четыре пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил минус 17 пунктов, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает этот показатель. Это минимальное значение индикатора с февраля. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения индекса до минус 16 пунктов. В октябре 2020 года показатель составлял минус 31 пункт.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в октябре опустился до 54,3 пункта с 56,2 пункта в прошлом месяце, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics. Аналитики ожидали показатель на уровне 55,2 пункта, пишет Trading Economics.

В лидеры роста среди компонентов Stoxx 600 вышли акции французской компании L'Oreal S.A. (+5,1%). Квартальные продажи компании увеличились на 13,1% в годовом выражении и превзошли прогнозы аналитиков, ожидавших менее значительного роста - на 7,6%.

Стоимость французской медиа-коммуникационной Vivendi SE увеличилась на 1,2%. В третьем квартале органический рост выручки Vivendi составил 10,3% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года.

Котировки акций французского автопроизводителя Renault SA подорожали на 0,6%, несмотря на то, что компания сократила выручку в третьем квартале примерно на 13% и ждет дальнейших производственных потерь.

Капитализация французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau SA выросла почти на 2%. Компания увеличила выручку во втором квартале финансового года на 25,4% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года.

Бумаги шведского производителя товаров для кемпинга Dometic Group AB потеряли в цене 2,3%. Компания сообщила, что ее финансовые результаты за третий квартал оказались хуже прогнозов под воздействием проблем с поставками.

Акции британской финансово-информационной группы London Stock Exchange Group подешевели на 6%. Компания увеличила прибыль в третьем квартале на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $2,33 млрд, но сообщила, что ее рост в четвертом квартале значительно замедлится.

Котировки бумаг британской сети отелей InterContinental Hotels Group снизились на 3%. Выручка сети в расчете на номер в третьем квартале подскочила на 66% по сравнению с прошлым годом, но оказалась меньше на 21% по сравнению с допандемийным 2019 годом.