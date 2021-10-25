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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

МосБиржа задумалась о возможности круглосуточной торговли

МосБиржа задумалась о возможности круглосуточной торговли
Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа изучает возможность торговли 24 часа в сутки 5 дней в неделю, обсуждает это с участниками рынка, заявил глава биржи Юрий Денисов в ходе ACI Russia eFX Summit 2021 в понедельник.

"Вместе с участниками мы изучаем возможности организации круглосуточной торговли. Нам кажется, что это может быть интересно, но, я бы хотел это подчеркнуть, что все действия Московской биржи по запуску новых продуктов принимаются, исходя из интересов и предложений участников", - сказал он.

"Вопрос не в том, готова ли биржа, вопрос - готов ли рынок? И вот эту готовность рынка мы сейчас смотрим и ищем... по той простой причине, что это должно быть востребовано всеми участниками торговли", - добавил Денисов, отметив, что биржа заинтересована в расширении торгов.

Как сообщалось, в 2020-2021 годах биржа значительно расширила время торгов на нескольких рынках. Вечерняя сессия на рынке акций с 19:00 до 23:50 по московскому времени стартовала с 22 июня 2020 года. Утренние торги с 7:00 до 23:50 на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Московской биржи стали доступны участникам с 1 марта 2021 года. На рынке облигаций вечерняя сессия стартовала с 27 сентября. С 6 декабря биржа планирует запустить утреннюю сессию на рынке акций.

МосБиржа Юрий Денисов

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