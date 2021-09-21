Поиск
Хроника последних дней СССР

МосБиржа 6 декабря запустит утренние торги на рынке акций

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа 6 декабря запустит утреннюю торговую сессию (7:00 - 10:00 по московскому времени) на рынке акций, заявил директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин на круглом столе "Перспективы рынка биржевых фондов в России".

Таким образом, торговля долевыми бумагами станет доступна 17 часов в день.

Блохин также отметил, что вместе с акциями утром могут торговаться и паи биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), но этот вопрос нужно обсудить с управляющим компаниями, от которых будет зависеть ликвидность этого инструмента в утренние часы, но технологически биржа закладывает такую возможность.

Ранее член правления, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса МосБиржи Игорь Марич говорил "Интерфаксу", что биржа планирует в начале декабря 2021 года запустить утреннюю сессию на рынке акций.

С 22 июня 2020 года на рынке акций Московской биржи в дополнение к основной торговой сессии, которая проходит в период с 10:00 до 18:50 по Москве, стала доступна вечерняя торговая сессия с 19:00 до 23:50. Таким образом, суммарно продолжительность торгов на рынке акций в день составляет 14 часов. Сейчас в вечернюю сессию торгуются российские ценные бумаги из состава индекса МосБиржи, а также иностранные акции, БПИФ и ETF.

Утренние торги на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов МосБиржа запустила с 1 марта. Ликвидность по инструментам срочного, валютного рынков и рынка драгметаллов в утренние часы поддерживается маркетмейкерами.

МосБиржа Борис Блохин

Новости по теме

Новости

Новак предложил пустить газ "Роснефти" в Европу через соглашение с "Газпромом"

Новак предложил пустить газ "Роснефти" в Европу через соглашение с "Газпромом"

Падение S&P 500 и Nasdaq в понедельник стало сильнейшим с мая

Падение S&P 500 и Nasdaq в понедельник стало сильнейшим с мая

Правительство спрогнозировало профицит бюджета РФ в 1,41 трлн руб. в 2022 году

Меткомпании РФ высказались против ретроспективного "налога на дивиденды" в 25-30%

Меткомпании РФ высказались против ретроспективного "налога на дивиденды" в 25-30%

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry достиг максимума за 12 лет

Курс биткойна опустился ниже $44 тысяч

"Почта России" за счет допэмиссии нарастит уставный капитал на 200 млрд рублей

Поставки "Газпрома" в Турцию с начала года стали рекордными за историю

ЮТэйр привлечет в банке "Россия" 12-летний кредит на 12 млрд руб.

ЮТэйр привлечет в банке "Россия" 12-летний кредит на 12 млрд руб.

Путин продлил на 2022 год действие продовольственного эмбарго РФ

Путин продлил на 2022 год действие продовольственного эмбарго РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');