МосБиржа 6 декабря запустит утренние торги на рынке акций

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа 6 декабря запустит утреннюю торговую сессию (7:00 - 10:00 по московскому времени) на рынке акций, заявил директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин на круглом столе "Перспективы рынка биржевых фондов в России".

Таким образом, торговля долевыми бумагами станет доступна 17 часов в день.

Блохин также отметил, что вместе с акциями утром могут торговаться и паи биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), но этот вопрос нужно обсудить с управляющим компаниями, от которых будет зависеть ликвидность этого инструмента в утренние часы, но технологически биржа закладывает такую возможность.

Ранее член правления, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса МосБиржи Игорь Марич говорил "Интерфаксу", что биржа планирует в начале декабря 2021 года запустить утреннюю сессию на рынке акций.

С 22 июня 2020 года на рынке акций Московской биржи в дополнение к основной торговой сессии, которая проходит в период с 10:00 до 18:50 по Москве, стала доступна вечерняя торговая сессия с 19:00 до 23:50. Таким образом, суммарно продолжительность торгов на рынке акций в день составляет 14 часов. Сейчас в вечернюю сессию торгуются российские ценные бумаги из состава индекса МосБиржи, а также иностранные акции, БПИФ и ETF.

Утренние торги на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов МосБиржа запустила с 1 марта. Ликвидность по инструментам срочного, валютного рынков и рынка драгметаллов в утренние часы поддерживается маркетмейкерами.