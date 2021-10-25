Власти обсудили с производителями продление фиксации цен на амселитру

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Власти РФ обсуждают с производителями удобрений возможность продления фиксации цен на аммиачную селитру на период весенней посевной с гарантией приоритетных поставок на внутренний рынок.

Вопрос рассматривался в понедельник на стратегической сессии, посвященной ценовой конъюнктуре мировых рынков и мерам по ограничению ее влияния на внутренние цены под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами совещания.

На фоне исторических ценовых максимумов на европейском газовом рынке ЕС грозит дефицит удобрений, для производства которых газ является основным энергоисточником. Цены на азотные удобрения в мире уже взлетели до максимумов с 2008 года, а российские аграрии высказывают опасения относительно роста цен на удобрения и их дефицита на внутреннем рынке.

По итогам недавней встречи с правительством президент Владимир Путин поручил к 1 ноября выработать комплекс мер "по нейтрализации рисков формирования в РФ негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия". Мишустин в открытой части стратегической сессии заявил, что нужны решения, которые позволят, с одной стороны, гарантировать доступность удобрений на внутреннем рынке, а с другой – "сохранить конкурентоспособность и экспортные возможности" российских производителей.

По словам собеседника "Интерфакса", в понедельник обсуждались различные варианты по сдерживанию цен на аммиачную селитру – наиболее востребованное в весеннюю посевную удобрение.

"Самый вероятный вариант, что на аммиачную селитру продлят фиксацию цен до окончания весенних полевых работ с приоритетностью и гарантией поставок в российские регионы", - сказал собеседник агентства.

Российские производители удобрений в июле зафиксировали цены для внутреннего рынка на текущих уровнях и заявили о готовности давать скидки фермерам. В октябре эти меры были продлены до конца 2021 года.