"Яндекс" в 2022 году откроет офис разработки во Владивостоке

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" сообщил, что в 2022 году планирует открыть офис разработки во Владивостоке. Сейчас компания ищет для этого помещение от 1500 квадратных метров под аренду.

Предполагается, что офис будет рассчитан на 150 рабочих мест.

Сейчас у "Яндекса" во Владивостоке есть коммерческий офис, его сотрудники договариваются с местным бизнесом о рекламе онлайн. Их переведут в новый офис компании.

Сотрудники "Яндекса" живут не только в Москве. Например, "Авиабилеты" и "Афишу" полностью разрабатывают в Екатеринбурге, а часть команды "Браузера" базируется в Новосибирске, сообщила через пресс-службу гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина. Офисы компании есть более чем в 15 городах России, а также в Нидерландах, Германии, Швейцарии, Китае, США, Израиле, Белоруссии и Казахстане.