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Правительство РФ одобрило создание особой экономической зоны в Кузбассе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило создание особой экономческой зоны (ОЭЗ) "Кузбасс" в Кемеровской области, сообщил глава региона Сергей Цивилёв на заседании регионального парламента в четверг.

"Сейчас идет рассмотрение нашей ОЭЗ "Кузбасс", (. . .) на заседании правительства получил ответ, что она одобрена, сейчас идет оформление", - сказал он.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что подготовило проект постановления о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кузбасс".

По данным министерства, на территории ОЭЗ шесть якорных резидентов планируют реализацию проектов с общим объемом инвестиций 10,5 млрд рублей. Это проекты по производству минеральной ваты, медицинских изделий и оборудования, бумажной упаковки из вторсырья для пищевых продуктов, диоксида углерода, создание завода по производству твердых и полутвердых сыров, а также комплекса по сжижению природного газа в городе Топки Кемеровской области. Как ожидается, будет создано порядка 350 рабочих мест.

"Минэкономразвития России совместно с Кемеровской областью проводят комплексную работу по диверсификации экономики Кузбасса для адаптации региона в условиях сокращения доли угля в мировом энергобалансе. Наряду с утвержденными планом развития Кемеровской области, программой диверсификации, а также соглашениями с угольными компаниями о направлении части прибыли в неугольные проекты, создание ОЭЗ будет способствовать привлечению инвестиций в регион и изменению структуры занятости", - приводились в сообщении слова замминистра экономического развития Сергея Галкина.

В середине октября была одобрена заявка Кемеровской области на получении бюджетного инфраструктурного кредита на 5,6 млрд рублей для развития инфраструктуры в Кемерово и планируемой ОЭЗ "Кузбасс".

По данным пресс-службы правительства Кемеровской области, общая площадь ОЭЗ составит 1,7 тыс. га. Предполагается, что наряду с территорией неработающего завода "Прогресс" будут использованы территории остановленного железобетонного комбината, неиспользуемые территории АО "Азот" (Кемерово, входит в АО "СДС Азот"), транспортный узел "Топки".

Летом 2020 года близкий к Газпромбанку девелопер заводов СПГ ООО "Полюс холода" зарегистрировал в городе Топки новую дочернюю компанию - ООО "Криогаз-Кузбасс". В министерстве промышленности региона сообщали, что компания планирует построить завод СПГ в Топках. Ориентировочный объем инвестиций в реализацию проекта - 7 млрд рублей.

Кемеровская область Сергей Цивилев Минэкономразвития

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