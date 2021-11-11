Первым аккредитованным органом верификации углеродной отчетности в РФ стал РУДН

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Первый аккредитованный государством орган по валидации и верификации парниковых газов появился в РФ - им стал Российский университет дружбы народов (РУДН).

О первой аккредитации на климатической конференции в Глазго СОР26 рассказал Глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он напомнил, что в РФ в июле был принят федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов".

"Какие инструменты он дает? Во-первых, обязательную отчетность о выбросах для крупных эмитентов. Сформированы также рамки для добровольной углеродной отчетности. Углеродная отчетность будет верифицирована независимыми экспертами. Для этого развиваем рынок верификационных услуг. Ожидали, что в этом месяце аккредитуем первые органы по валидации верификации парниковых газов. Но сейчас могу сообщить новость, что первые такие органы уже были аккредитованы", - сказал Решетников.

"Их задача - верифицировать углеродную отчетность и климатических проектов. Работаем над международным признанием российской аккредитации в этой сфере", - добавил министр.

В Росаккредитации журналистам сообщили, что первым российским органом по валидации и верификации парниковых газов в национальной системе аккредитации стал Российский университет дружбы народов. Приказ об аккредитации подписан 11 ноября.

Нейтральность и взаимность

Решетников в ходе своего выступления озвучил российскую позицию в отношении международного диалога по выработке инструментов по борьбе с изменением климата.

"Первое - поддержка принципа технологической нейтральности: не дискриминировать результаты сокращений выбросов и увеличения поглощений таких низкоуглеродных технологий, как атомная и гидроэнергетика. Если технология, решение или тип проекта помогает снизить нетто-эмиссию, это должно быть признано как реальное сокращение - без изъятий и ограничений", - сказал он.

"Второе - стремиться к взаимному признанию и свободному обращению углеродных единиц от климатических проектов. Засчитывать сокращение выбросов и углеродные единицы там, где проекты выгоднее и эффективнее. Чаще всего это та страна, где реализуется проект, а не та, куда товар везется (к чему сейчас стремятся отдельные страны). Для сохранения климата важно сокращение или поглощение СО2, а не кто и как этого добился", - заявил министр.

"Третье - вывести климатические проекты из-под возможных санкций односторонних ограничений. Таким санкциям нет места в мире честной конкуренции. И тем более - в таком важном для всей планеты вопросе, как изменение климата", - подчеркнул Решетников.

"Наконец, в отношении реализации Парижского соглашения - для нас важно появление работающих механизмов статьи 6, которые учитывают озвученные мною принципы и особенности реализации лесных проектов. Только лишь сокращением выбросов климат не спасти - нужно увеличивать поглощение. Так сможем достичь уже объявленных целей. Считаем, участникам Парижского соглашения нужны не новые амбициозные цели, а механизмы достижения уже объявленных", - заявил он.