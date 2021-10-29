Банк "Траст" нашел покупателя на проект Захи Хадид в Москве

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ООО "Евромир групп" получило право заключить сделку с банком "Траст" на покупку московского бизнес-центра Dominion Tower, построенного по проекту архитектора Захи Хадид.

Аукцион по продаже этого здания признан несостоявшимся, так как на него была подана всего одна заявка, следует из материалов торговой площадки - "Российского аукционного дома".

Представитель "Траста" заявил, что, по условиям торгов, их единственный участник имеет право заключить договор купли-продажи бизнес-центра в течение 14 дней после публикации протокола аукцион.

Начальная цена Dominion Tower была установлена на уровне 2,534 млрд рублей, минимальная - 2,215 млрд рублей.

Компанией "Евромир групп" в равных долях владеют Ирина Кабанова и Татьяна Петухова. Они также на паритетных началах владеют управляющей компанией московского клуба "Метелица", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Dominion Tower был построен в 2015 году на Шарикоподшипниковской улице. Общая площадь здания - 21 475 кв. м, в нем десять этажей, в том числе два под землей. Банк "Траст" получил этот актив от Бинбанка.

На базе "Траста" создан банк непрофильных активов. На его баланс переданы непрофильные активы санируемых банка "ФК Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.