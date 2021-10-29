Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Банк "Траст" нашел покупателя на проект Захи Хадид в Москве

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ООО "Евромир групп" получило право заключить сделку с банком "Траст" на покупку московского бизнес-центра Dominion Tower, построенного по проекту архитектора Захи Хадид.

Аукцион по продаже этого здания признан несостоявшимся, так как на него была подана всего одна заявка, следует из материалов торговой площадки - "Российского аукционного дома".

Представитель "Траста" заявил, что, по условиям торгов, их единственный участник имеет право заключить договор купли-продажи бизнес-центра в течение 14 дней после публикации протокола аукцион.

Начальная цена Dominion Tower была установлена на уровне 2,534 млрд рублей, минимальная - 2,215 млрд рублей.

Компанией "Евромир групп" в равных долях владеют Ирина Кабанова и Татьяна Петухова. Они также на паритетных началах владеют управляющей компанией московского клуба "Метелица", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Dominion Tower был построен в 2015 году на Шарикоподшипниковской улице. Общая площадь здания - 21 475 кв. м, в нем десять этажей, в том числе два под землей. Банк "Траст" получил этот актив от Бинбанка.

На базе "Траста" создан банк непрофильных активов. На его баланс переданы непрофильные активы санируемых банка "ФК Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.

Проекты Захи Хадид

9
Культурный центр Гейдара Алиева в БакуХудожественная галерея на территории королевского парка в Кенсингтоне. Лондон.Национальный музей искусств XXI века в РимеСеверный терминал железнодорожного вокзала Страсбурга во ФранцииВыставочный павильон Channel Mobile Art в ГонконгеНаучный центр Phaeno в ВольфсбургеКампус Венского университета экономики и бизнесаЦентр водных видов спорта в ЛондонеЭкономический парк Линькун в Шанхае
Культурный центр Гейдара Алиева в Баку
Траст Бинбанк Заха Хадид Москва РАД Dominion Tower Евромир групп

Новости по теме

Новости

Exxon в III квартале вернулась к прибыли

Exxon в III квартале вернулась к прибыли

Цена газа в Европе опустилась ниже $800/тыс. куб. м на заявлениях "Газпрома"

Авиакомпании РФ закончили I полугодие с операционным убытком 54 млрд руб.

Авиакомпании РФ закончили I полугодие с операционным убытком 54 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Газпром" по РСБУ за 9 месяцев впервые превысила 1 трлн руб.

"Аэрофлот" впервые за два года получил квартальную чистую прибыль

Курс эфира обновил рекорд, поднявшись выше $4400

В Молдавии заявили о необходимости провести аудит долга за газ из РФ

В Киеве сообщили об остановке поставок энергетического угля из РФ с 1 ноября

В Киеве сообщили об остановке поставок энергетического угля из РФ с 1 ноября

Рубль в пятницу утром относительно стабилен к доллару и евро

Apple увеличила выручку в IV финквартале на 29% - до рекорда

Apple увеличила выручку в IV финквартале на 29% - до рекорда
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });