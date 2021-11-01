В ЦБ РФ отметили, что проинфляционный фон усилился и на 2022 год

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает усиление проинфляционного фона на 2022 год, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном Банком России.

"Проведение более жесткой денежно-кредитной политики, чем предполагалось в июльском прогнозе, направлено на то, чтобы компенсировать это усиление", - подчеркивает ЦБ.

Банк России отмечает, что в части действия временных факторов неблагоприятное влияние урожая этого года может продолжить влиять на цены продовольствия и в первом полугодии 2022 года. "Это также способно дольше поддержать инфляционные ожидания на повышенном уровне, усиливая инерцию инфляции", - считает регулятор.

При этом ЦБ ожидает в 2022 году значительное замедление или даже снижение цен по некоторым компонентам инфляции (как продовольственным, так и непродовольственным товарам, а также ряду услуг) из-за резкого роста цен на них в текущем году.

"Некоторое дополнительное проинфляционное давление также будут создавать высокая цена нефти и общие условия внешней торговли", - полагает Банк России.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 7,4-7,9% с 5,7-6,2%, прогноз на 2022 год регулятор сохранил на уровне 4-4,5%.

Регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку с 25 октября и до конца 2021 года в диапазоне 7,5-7,7%. Прогноз по средней ключевой ставке на 2022 год повышен с 6,0-7,0% до 7,3-8,3%, на 2023 год - с 5,0-6,0% до 5,5-6,5%. Прогноз на 2024 год сохранен на уровне 5,0-6,0%. Это означает, что в базовом сценарии ключевая ставка возвращается в оцениваемый Банком России долгосрочный нейтральный диапазон 5,0-6,0% не ранее середины 2023 года, отмечается в докладе.

В октябре ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 7,5%. До этого, в сентябре, ключевая ставка была повышена на 25 б.п.

"Решения о повышении ключевой ставки в сентябре - октябре направлены на ограничение риска более существенного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращение к 4% к концу 2022 года. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в докладе о ДКП.