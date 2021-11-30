Силуанов назвал условиями устойчивости экономики жесткий бюджет и мягкую ДКП

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Для устойчивости экономики бюджет должен быть сбалансированным и даже умеренно жестким, а денежно-кредитная политика более-менее мягкой, полагает министр финансов Антон Силуанов. Он высказал это мнение на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

"Формула устойчивости нашей экономики, влияния на бюджет должна заключаться в том, что бюджет должен быть сбалансирован, даже умеренно жестким, но денежно-кредитная политика должна быть более-менее мягкой, адекватной. Я имею в виду наиболее оптимальный для нас вариант, потому что мы из бюджета не можем всем секторам помогать, всем субсидировать высокие процентные ставки, если будет и мягкая бюджетная политика, и мягкая денежно-кредитная политика", - сказал глава Минфина.

"Умеренная жесткость бюджета, сбалансированность бюджета и низкие ставки - вот все, что нужно для того, чтобы развивать экономику, стимулировать бизнес не путем раздачи денег из бюджета, а путем дешевого кредита", - убежден министр.

По его мнению, якорем всей этой конструкции является бюджет.

"Будет устойчивый прогнозируемый бюджет, бюджетная политика, уверен, что будет и доверие со стороны инвесторов. Прогнозируемость многих макропараметров, таких как инфляция, курс, и это серьезный фактор для прогнозируемости и доверия, поэтому бюджет - это очень важно. Мы как раз строим свою политику в следующую трехлетку с тем, чтобы обеспечить такую прогнозируемость для бизнеса, политики по нашим финансовым инструментам и воздействию бюджета на экономику", - сказал Силуанов.