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Цена акций Bed Bath & Beyond взлетела на 67% на новости о партнерстве с Kroger

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Котировки акций американской торговой сети Bed Bath & Beyond взлетели более чем на 67% в ходе дополнительной сессии во вторник.

Ритейлер объявил о партнерстве с Kroger Co, в рамках которого Bed Bath & Beyond будет продавать некоторые свои самые популярные товары для детей и для дома в магазинах и на сайте этой компании со следующего года.

Кроме того, Bed Bath & Beyond заявила, что программа выкупа акций объемом $1 млрд, вероятно, завершится уже в текущем финансовом году (в феврале 2022 года). В результате рассчитанный на три года buyback может закончиться на два года раньше.

Котировки акций Bed Bath & Beyond по итогам основных торгов во вторник выросли на 9,6%. Капитализация компании с начала текущего года снизилась примерно на 6% (до $1,5 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил более 23% за это время.

Бумаги Kroger подорожали на 0,6% в основную сессию и на 1,5% в дополнительную. В этом году рыночная стоимость компании повысилась на 28%.

Bed Bath & Beyond Kroger

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