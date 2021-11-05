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ЕК подготовила критерии признания газовых станций экологичными

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия может признать инвестиции в газовые и атомные электростанции как "зеленые" инвестиции при соблюдении определенных условий, сообщает агентство Montel.

С требованием о признании атомной энергетики и газовой генерации соответствующими экологическим требованиям в "зеленой" таксономию ЕС - классификацию устойчивых видов деятельности для инвесторов - ранее в ЕС обратились главы 10 стран ЕС во главе с Францией. Документ также подписали Чехия, Болгария, Хорватия, Финляндия, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.

Предлагается, что как переходные мероприятия (transitional activity) будут квалифицироваться газовые электростанции, если их прямые выбросы парниковых газов будут менее 340 г CO2 на кВт.ч, а годовые - менее 700 кг CO2 на кВт. Критерий годовых выбросов считается равным работе станции с прямой эмиссией 100 г CO2 на кВт.ч в течение 7 тыс. часов, например, в качестве резерва для возобновляемых источников энергии.

Высокоэффективные газовые станции комбинированного производства электроэнергии и тепла/охлаждения, введенные до конца 2030 года, - менее 250-270 г CO2/кВт.ч. Они также должны будут продемонстрировать 10%-процентную экономию топлива по сравнению с раздельным производством тепла и электроэнергии.

Все стандартные или комбинированные теплоэлектростанции на газе или жидком топливе с эмиссией в течение жизненного цикла менее 100 г CO2/кВт.ч будут считаться экологически чистыми без каких-либо временных ограничений. Такими могут быть блоки, работающие на водороде (низкоуглеродном или получаемом из возобновляемых источников) или на природном газе с улавливанием и хранением углерода.

Montel отмечает, что инициатива не дает каких-то конкретных критериев по атомной энергетике. В проекте документа объекты отрасли подразделяются на пять направлений: эксплуатация атомных электростанций, хранение и захоронение отходов, добыча и переработка топлива, переработка отработавшего ядерного топлива и эксплуатация высокоэффективных атомных теплоэлектростанций.

Еврокомиссия

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