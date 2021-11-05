ОПЕК+ не дал миру нефти сверх обещанного. Обобщение

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Министры стран ОПЕК+ приняли единогласное решение следовать намеченному плану и не увеличивать добычу нефти больше, чем запланировано. Мольбы потребителей о дополнительных объемах остались без ответа. ОПЕК+ объясняет это прогнозами о будущем падении спроса.

Подлей маслица

Цена нефти с начала года выросла примерно в 1,6 раза - с $50 до $80 за баррель, что вызывает беспокойство потребителей о восстановлении экономического роста после пандемии. Крупнейшие потребители нефти - Китай, Индия, США - обратили свои мольбы к странам ОПЕК+, которые регулируют нефтедобычу для балансировки рынка, с просьбой увеличить производство.

ОПЕК+ с июля постепенно наращивает добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается, чтобы "подогнать" трек следования рыночной ситуации.

По информации "Интерфакса", возможное увеличение нефтедобычи активно обсуждалось участниками ОПЕК+, но риски падения спроса на нефть, в частности, сезонного, а также риск распространения штамма "дельта" стали факторами "против" таких действий.

Но чтобы не показаться рынку жестокосердными, ОПЕК+ организовал пресс-конференцию, где кроме обычных завсегдатаев - представителей России и Саудовской Аравии - выступили также нефтяные министры ОАЭ, Нигерии, Кувейта, Мексики, Азербайджана. Каждый заявил о сплоченности и о факторах, которые не позволили удовлетворить текущие запросы потребителей.

Как заявил министр нефти Нигерии Тимипре Сильва, на рынке нет дефицита предложения, и у ОПЕК+ нет необходимости менять свои планы. По его словам, сохранить план - "это лучшее решение", и нужно продолжать наблюдать за рынком.

По словам кувейтского министра Мохаммеда Аль-Фареса, по всем прогнозам, в 2022 году рынок нефти будет находиться в профиците.

В свою очередь, министр энергетики ОАЭ Мохаммед Аль-Мазруи заметил, что переизбыток на рынке нефти может возникнуть уже в первом квартале 2022 года. "Поэтому решение сохранить темпы восстановления добычи в декабре оправдано", - сказал он.

Мы вас слышим

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман подтвердил, что переговоры с потребителями велись. Но больше всего, конечно же, интересовали переговоры с США, чей президент Джо Байден фактически обвинил ОПЕК+ в росте цен на топливо. Впрочем, ранее Абдулазиз бен Сальман парировал, что рост цен на топливо в США связан с подъемом цен на этанол, который добавляется в бензин, и рост импорта нефти здесь не поможет.

"Что касается США, да, у нас были переговоры на всех уровнях, и мы все еще полагаем, что делаем правильную работу", - подтвердил министр на пресс-конференции после заседания ОПЕК+.

По его словам, решение сохранить решение об увеличении нефтедобычи только на 400 тысяч б/с было принято "в интересах всех", а также потому, что, согласно прогнозам, в декабре начнется рост коммерческих запасов нефти, который будет продолжаться весь первый квартал, в частности, потому что ОПЕК+ будет наращивать добычу нефти, притом что зимой спрос на нефть обычно замедляется. "Только подумайте, ОПЕК+ в декабре, январе и феврале добавит более 1 млн б/с - этого уже будет достаточно, чтобы покрыть спрос", - заметил министр королевства.

Министр энергетики Саудовской Аравии также прокомментировал возможность увеличения спроса на нефть потребителями газа, которые ввиду слишком высоких цен на него начинают жечь мазут, то есть фактически нефть, на электростанциях.

По его словам, возможность дополнительного спроса на нефть в секторе энергогенерации составляет максимум 600 тысяч б/с, и основной переход, 500 тысяч б/с, уже состоялся.

"Мы ограничены в поддержке сектора энергогенерации. Как подсчитали многие аналитики, максимум, который нефтяной рынок может предложить, чтобы поддержать энергосектор (...), составляет 600 тысяч б/с, и 500 тысяч б/с уже осуществились", - сказал он.

В 1979 году, напомнил он, страны G7 решили "устранить нефть из (сферы потребления - ИФ) сектора энергогенерации", при этом они понимали, каково будет влияние использования угля в энергогенерации на окружающую среду, однако, считает он, это решение, вероятно, было оправдано ввиду энергетической безопасности.

Хвост, который виляет собакой

По мнению министра энергетики Саудовской Аравии, сильный рост цен на нефть вызван подъемом цен на газ и уголь, что напоминает ему знаменитый фильм "Хвост, который виляет собакой". По его словам, 28% роста цены на нефть вызвано общим внезапным увеличением всего энергетического сектора.

Он отметил, что нынешний энергетический кризис в мире вызван недостатком построенной инфраструктуры, производства, а также различными ограничениями, подчеркнув необходимость при принятии решений по энергоисточникам следования трем принципам: энергетическая безопасность, экономический рост и (противодействие - ИФ) климатическим изменениям.

"Мы, ОПЕК+, полагаем, что эти три столпа должны управлять всем, что мы делаем... В противном случае мы будем продолжать видеть то, что происходит", - подчеркнул Абдулазиз бен Сальман.

По мнению вице-премьера РФ Александра Новака, текущая цена на нефть в районе $80 за баррель объективно отражает ситуацию на рынке. Вместе с тем, полагает он, на рынке есть как много факторов, играющих на повышение цены, так и многие неопределенности, которые могут снизить цену: это сезонное снижение спроса на нефть, давление на спрос ввиду распространения ковидного штамма "дельта", увеличение коммерческих запасов нефти в некоторых странах уже сейчас.

"На мой взгляд, сегодняшняя цена в районе $80 за баррель объективно отражает текущую ситуацию. Дальше посмотрим, что будет в декабре-январе, исходя из тех фактов, которые я сказал", - отметил он.

"Всё будет зависеть от той ситуации, которая будет развиваться в течение ноября-декабря 2021 года и первого квартала 2022 года. Как известно, мы на сегодняшний день наблюдаем распространение "дельта"-штамма, это негативный фактор, во многих странах вводятся ограничительные меры", - сказал вице-премьер РФ, указав, что, "безусловно", нужно "учитывать и сезональный фактор, потому что в течение четвёртого квартала и первого квартала снижается спрос на нефтепродукты".

Новак добавил, что "исходя из этих всех плюсов и минусов, мы считаем, что эта стратегия, которая была выработана, об увеличении на 400 тысяч б/с, она даже в период низкого спроса будет правильной".

Он не стал комментировать призывы США увеличить добычу, отметив, что принятое решение учитывает общемировой баланс спроса и предложения.

"Мы понимаем, что рынок восстанавливается, мы дополнительно даем объемы на рынок, при этом, как известно, в течение четвертого квартала и первого сезональное есть снижение спроса", - сказал Новак на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

Он уточнил, что "диалог, который проходит ежемесячно, позволяет нам ежемесячно мониторить ситуацию.

"При этом, безусловно, если мы будем видеть значительное восстановление спроса, несмотря на сезональный фактор, у нас будут все возможности для того, чтобы оперативно отреагировать", - указал Новак.

Министр энергетики Саудовской Аравии не стал комментировать возможные будущие компенсационные планы со стороны стран, недосокративших добычу, а также как слишком сильное сокращение добычи странами, которые не смогли нарастить ее ввиду ремонтов и аварий. Так, в августе на рынок не поступил 1 млн б/с нефти по сравнению с планом, а в сентябре - 0,7 млн б/с.

В целом Абдулазиз бен Сальман выступил за то, чтобы потребители высказали свои пожелания о необходимости увеличения добычи нефти на 3-4 года вперед, поскольку производителям нужны четкие сигналы для увеличения инвестиций в наращивание добычи.