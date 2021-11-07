Торговля Китая и России в январе-октябре выросла на 30,9%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - По данным китайской таможенной статистики, китайско-российский товарооборот за десять месяцев текущего года вырос на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, достигнув $115,6 млрд, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Россия импортировала из Китая товаров на сумму $52 млрд, рост по сравнению тем же периодом 2020 года составил 30,6%. Китайский импорт из РФ достиг $62,75 млрд, рост - 31,2%.

В октябре Китай экспортировал в Россию товаров на $5,5 млрд, импортировал на $7,52, всего за октябрь товарооборот превысил $13 млрд.