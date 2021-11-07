Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Внешнеторговый оборот Китая вырос в октябре годовом исчислении на 24,3%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Согласно опубликованным в воскресенье Главным таможенным управлением КНР данным, в октябре 2021 года внешнеторговый оборот Китая увеличился в годовом исчислении на 24,3%.

При этом китайский экспорт вырос на 27,1%, импорт - на 20,6%.

За десять месяцев года рост торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 31,9%. При этом экспорт увеличился на 32,3%, импорт - на 31,4%, сообщило управление.

Китай

Новости по теме

Новости

Книга заявок в рамках IPO Циан была переподписана в 10 раз

Суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

В Казахстане объяснили загруженностью ограничение поставок угля через Россию

В Казахстане объяснили загруженностью ограничение поставок угля через Россию

Фондовые рынки АТР в основном снизились на опасениях по поводу китайских застройщиков

Фондовые рынки АТР в основном снизились на опасениях по поводу китайских застройщиков

Более 40 стран взяли на себя обязательства по сокращению использования угля

Более 40 стран взяли на себя обязательства по сокращению использования угля

ОПЕК+ не дал миру нефти сверх обещанного. Обобщение

США заявили, что ожидают от ОПЕК+ больше усилий для снижения цен на нефть

США заявили, что ожидают от ОПЕК+ больше усилий для снижения цен на нефть

Источник сообщил о переносе IPO "Делимобиля"

Источник сообщил о переносе IPO "Делимобиля"

Страны ОПЕК+ сохранили план по росту нефтедобычи на 400 тыс. б/с в декабре

Страны ОПЕК+ сохранили план по росту нефтедобычи на 400 тыс. б/с в декабре

Министры комитета ОПЕК+ выступили за продление плана нефтедобычи на декабрь

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });