Внешнеторговый оборот Китая вырос в октябре годовом исчислении на 24,3%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Согласно опубликованным в воскресенье Главным таможенным управлением КНР данным, в октябре 2021 года внешнеторговый оборот Китая увеличился в годовом исчислении на 24,3%.

При этом китайский экспорт вырос на 27,1%, импорт - на 20,6%.

За десять месяцев года рост торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 31,9%. При этом экспорт увеличился на 32,3%, импорт - на 31,4%, сообщило управление.