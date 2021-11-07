Импорт нефти Китаем в октябре снизился до минимума с сентября 2018 года

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2021 года Китай импортировал 37,8 млн тонн нефти - 8,9 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с сентября 2018 года, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики.

За десять месяцев текущего года Китай ввез 425 млн тонн нефти, что на 7,2% меньше в годовом исчислении, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Сокращение импорта наблюдатели связывают с ростом мировых цен на нефть на фоне отказа мировой экономики от ограничений, вызванных пандемией коронавируса, что стимулирует спрос на углеводороды.

Экспорт Китаем нефтепродуктов в октябре снизился на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,95 млн тонн.

Импорт природного газа, включая трубопроводный и сжиженный природный газ, в октябре составил 9,38 млн тонн, что на 24,6 % больше, чем в октябре 2020 года.