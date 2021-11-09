Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Российские биржевые индексы завершили торги снижением в пределах 0,7%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций вечером во вторник вернулся к распродажам на фоне забуксовавшего роста котировок нефти и наметившейся коррекции на фондовых площадках Европы и США после выхода статистики об ускорении американской производственной инфляции в октябре, хотя цифры и совпали с ожиданиями.

Индекс МосБиржи откатился ниже 4190 пунктов на фоне укрепления рубля, при этом выросли котировки металлургов во главе с "РусАлом" в преддверии включения бумаг компании в индекс MSCI и подешевели ранее перегретые расписки TCS Group.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,7% и составил 4187,33 пункта, индекс РТС снизился на 0,1%, до 1864,21 пункта; динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 7,1%.

Доллар подешевел на 45 копеек, до 70,76 рубля.

Подешевели расписки TCS Group (-4,9%), акции "Магнита" (-3%), "Яндекса" (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (-2,1% и -0,3% "префы"), "Газпром нефти" (-2%), ВТБ (-2%), "АЛРОСА" (-1,8%), "Татнефти" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), "НОВАТЭКа" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (-0,6%), расписки OZON (-0,2%), бумаги "Роснефти" (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+7,1%), "Интер РАО" (+2,6%), "НЛМК" (+2,3%), "Норникеля" (+2,1%), "МТС" (+1%), "Северстали" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "ММК" (+0,6%), "префы" Сбербанка (+0,4%), бумаги "Московской биржи" (+0,3%).

Сбербанк в октябре получил 109,22 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 81,64 млрд рублей годом ранее и 109,09 млрд рублей в сентябре. За январь-октябрь Сбербанк получил 1,05 трлн рублей чистой прибыли по РСБУ против 641,05 млрд рублей годом ранее.

"РусАл" будет включен в индекс MSCI Russia по итогам ноябрьского пересмотра - индексный провайдер MSCI объявит итоги очередного полугодового пересмотра индекса в ночь на 12 ноября. Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, ралли на мировых фондовых площадках несколько застопорилось, но и каких-то явных поводов для существенной коррекции пока нет. Определенную поддержку российским акциям продолжают оказывать цены на нефть - Brent проторговывает область вокруг $84 за баррель.

Сбербанк представил хороший отчет по РСБУ за январь-октябрь, что поддержало спрос на акции банка. "Ростелеком" (-0,6% и +0,8% "префы") отчитался об увеличении выручки в III квартале на 5% в годовом выражении, до 141,2 млрд рублей. При этом чистая прибыль упала в 1,4 раза, до 8,4 млрд рублей. Результаты оказались несколько слабее ожиданий, и обыкновенные акции компании подешевели.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), в Европе наметилась консолидация (индекс FTSE просел на 0,3%, DAX и CAC 40 растут на 0,1-0,2%) и просели индексы в США (на 0,2-0,4%).

Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре выросли на 0,6% после роста на 0,5% в сентябре и поднялись на 8,6% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями экспертов.

На нефтяном рынке во вторник цены не оставляют попыток роста, Brent протестировала отметку $84 за баррель, после чего к вечеру сдала назад. К к 18:50 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,4%, до $83,78 за баррель (+0,8% накануне), декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 09%, до $82,67 за баррель (+0,8% в понедельник).

Аналитики Goldman Sachs полагают, что рынок американской нефти выглядит более сбалансированным по сравнению с Brent из-за роста производства и сезонно слабого спроса. В связи с этим спред между котировками двух марок будет расширяться на фоне подорожания британской нефти. К концу года цена Brent может подняться до $90 за баррель, полагают они.

Между тем эксперты BofA подняли прогноз котировок Brent в следующем году до $85 за баррель с $75 и в 2023 году - до $75 за баррель с $65. По их оценке, WTI будет стоить в среднем $82 за баррель и $70 за баррель соответственно против прежних ожиданий в $71 и $61.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели АДР Cian (-7,6%, до 1183,2 рубля), акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (-7,5%), "Россети Сибирь" (-5,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-5,3%).

Накануне состоялись первые торги на "Мосбирже" расписок Cian plc, холдинговой компании сервиса "Циан", после состоявшегося IPO по цене размещения $16 за ADS (или 1132,1 рубля по текущему курсу доллара). Это верхняя граница предварительного ценового диапазона, объявленного 28 октября ($13,5-16). Исходя из цены размещения, капитализация всей компании составила $1,1 млрд.

Выросли котировки ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+14,1%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (+9,4%), "Арсагера" (+9,2%), "Соллерса" (+5,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+5%), "Сегежа Групп" (+4,8%), АДР HeadHunter (+4,7%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3,4%), "Детского мира" (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,29 млрд рублей (из них 13,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,11 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,75 млрд рублей на акции "Норникеля").

РусАл Мосбиржа США Brent WTI TCS Group Cian

Новости

Россия вернула Америке ее уран. Обобщение

Россия вернула Америке ее уран. Обобщение

Греф сообщил об активном поиске покупателя на украинскую "дочку" Сбербанка

Курсы биткойна и эфира достигли очередных рекордных максимумов

Курсы биткойна и эфира достигли очередных рекордных максимумов

"Сбер" пока не планирует приобретения в e-commerce и будет инвестировать в инфраструктуру

"Сбер" пока не планирует приобретения в e-commerce и будет инвестировать в инфраструктуру

"Аэрофлот" выступил против требования о QR-коде при покупке авиабилета

ЕК ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из России

"Газпром" объявил о начале выполнения плана закачки газа в пять ПХГ в Европе

"Газпром" объявил о начале выполнения плана закачки газа в пять ПХГ в Европе

Владелец "Красного и белого" перенес IPO из-за ситуации на рынке

В "Ростелекоме" допустили увеличение дивидендов за 2021 год до 6 рублей на акцию

Рубль утром слегка слабеет к доллару и евро на фоне негативных сигналов с мировых рынков

Рубль утром слегка слабеет к доллару и евро на фоне негативных сигналов с мировых рынков
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });