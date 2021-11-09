Российские биржевые индексы завершили торги снижением в пределах 0,7%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций вечером во вторник вернулся к распродажам на фоне забуксовавшего роста котировок нефти и наметившейся коррекции на фондовых площадках Европы и США после выхода статистики об ускорении американской производственной инфляции в октябре, хотя цифры и совпали с ожиданиями.

Индекс МосБиржи откатился ниже 4190 пунктов на фоне укрепления рубля, при этом выросли котировки металлургов во главе с "РусАлом" в преддверии включения бумаг компании в индекс MSCI и подешевели ранее перегретые расписки TCS Group.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,7% и составил 4187,33 пункта, индекс РТС снизился на 0,1%, до 1864,21 пункта; динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 7,1%.

Доллар подешевел на 45 копеек, до 70,76 рубля.

Подешевели расписки TCS Group (-4,9%), акции "Магнита" (-3%), "Яндекса" (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (-2,1% и -0,3% "префы"), "Газпром нефти" (-2%), ВТБ (-2%), "АЛРОСА" (-1,8%), "Татнефти" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), "НОВАТЭКа" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (-0,6%), расписки OZON (-0,2%), бумаги "Роснефти" (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+7,1%), "Интер РАО" (+2,6%), "НЛМК" (+2,3%), "Норникеля" (+2,1%), "МТС" (+1%), "Северстали" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "ММК" (+0,6%), "префы" Сбербанка (+0,4%), бумаги "Московской биржи" (+0,3%).

Сбербанк в октябре получил 109,22 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 81,64 млрд рублей годом ранее и 109,09 млрд рублей в сентябре. За январь-октябрь Сбербанк получил 1,05 трлн рублей чистой прибыли по РСБУ против 641,05 млрд рублей годом ранее.

"РусАл" будет включен в индекс MSCI Russia по итогам ноябрьского пересмотра - индексный провайдер MSCI объявит итоги очередного полугодового пересмотра индекса в ночь на 12 ноября. Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, ралли на мировых фондовых площадках несколько застопорилось, но и каких-то явных поводов для существенной коррекции пока нет. Определенную поддержку российским акциям продолжают оказывать цены на нефть - Brent проторговывает область вокруг $84 за баррель.

Сбербанк представил хороший отчет по РСБУ за январь-октябрь, что поддержало спрос на акции банка. "Ростелеком" (-0,6% и +0,8% "префы") отчитался об увеличении выручки в III квартале на 5% в годовом выражении, до 141,2 млрд рублей. При этом чистая прибыль упала в 1,4 раза, до 8,4 млрд рублей. Результаты оказались несколько слабее ожиданий, и обыкновенные акции компании подешевели.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), в Европе наметилась консолидация (индекс FTSE просел на 0,3%, DAX и CAC 40 растут на 0,1-0,2%) и просели индексы в США (на 0,2-0,4%).

Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре выросли на 0,6% после роста на 0,5% в сентябре и поднялись на 8,6% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями экспертов.

На нефтяном рынке во вторник цены не оставляют попыток роста, Brent протестировала отметку $84 за баррель, после чего к вечеру сдала назад. К к 18:50 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,4%, до $83,78 за баррель (+0,8% накануне), декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 09%, до $82,67 за баррель (+0,8% в понедельник).

Аналитики Goldman Sachs полагают, что рынок американской нефти выглядит более сбалансированным по сравнению с Brent из-за роста производства и сезонно слабого спроса. В связи с этим спред между котировками двух марок будет расширяться на фоне подорожания британской нефти. К концу года цена Brent может подняться до $90 за баррель, полагают они.

Между тем эксперты BofA подняли прогноз котировок Brent в следующем году до $85 за баррель с $75 и в 2023 году - до $75 за баррель с $65. По их оценке, WTI будет стоить в среднем $82 за баррель и $70 за баррель соответственно против прежних ожиданий в $71 и $61.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели АДР Cian (-7,6%, до 1183,2 рубля), акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (-7,5%), "Россети Сибирь" (-5,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-5,3%).

Накануне состоялись первые торги на "Мосбирже" расписок Cian plc, холдинговой компании сервиса "Циан", после состоявшегося IPO по цене размещения $16 за ADS (или 1132,1 рубля по текущему курсу доллара). Это верхняя граница предварительного ценового диапазона, объявленного 28 октября ($13,5-16). Исходя из цены размещения, капитализация всей компании составила $1,1 млрд.

Выросли котировки ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+14,1%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (+9,4%), "Арсагера" (+9,2%), "Соллерса" (+5,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+5%), "Сегежа Групп" (+4,8%), АДР HeadHunter (+4,7%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3,4%), "Детского мира" (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,29 млрд рублей (из них 13,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,11 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,75 млрд рублей на акции "Норникеля").