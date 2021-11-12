Аукцион по продаже "Открытия" стратегу в ноябре объявлен не будет

Банк ведет подготовку к IPO

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Аукцион по продаже банка "ФК Открытие" стратегическому инвестору объявлен в ноябре не будет, банк ведет подготовку к IPO, заявил журналистам на пресс-конференции глава банка Михаил Задорнов.

ЦБ, получивший акции банка в 2017 году, в августе этого года начал подготовку к продаже акций "Открытия". Базовым вариантом называлась продажа через IPO. Одновременно регулятор заявил, что изучит обращения от потенциальных стратегических инвесторов (прием сообщений заинтересованных лиц проходил с 11 октября по 22 октября 2021 года). Стратегу могут достаться не менее 50% плюс одна акция. Ожидалось, что при наличии заинтересованных покупателей торги могли состояться до конца 2021 года. В числе претендентов на банк "Открытие" СМИ называли группу "Регион" и Газпромбанк.

"Все же комментарий должен делать наш акционер - ЦБ. Я могу подтвердить, что были интересанты во время due diligence банка, мы его проводили в сентябре-октябре. Насколько мы понимаем, сам по себе тендер по продаже акций стратегическому инвестору в ноябре объявлен не будет. Мы сейчас, как и предполагали, активно ведем подготовку к продаже акций банк, а именно через публичное размещение. С этой точки зрения сделка - оценка стоимости "Открытия" именно как группы, как всего бизнеса", - заявил Задорнов.

Он напомнил, что банк провел обратный сплит акций, приведя номинальную стоимость акций в соответствие "с удобством восприятия для любого розничного и корпоративного инвестора".

"И ключевой вопрос для менеджмента - это то, что мы подвели итоги 9 месяцев. Вы сами видите, что эти итоги достаточно позитивные с точки зрения динамики бизнеса и чистой прибыли банка. А вот уже конкретные следующие шаги в ходе приватизации мы, наверное, вместе с ЦБ будем объявлять", - заявил Задорнов.

Банк России пока не комментировал итоги сбора заявок от потенциальных покупателей "Открытия". Глава ЦБ Эльвира Набиуллина лишь отмечала, что регулятор продолжает рассматривать IPO как один из базовых вариантов продажи банка.

Банк России может продать 15-20% банка в ходе IPO в 2022 году, говорил в начале июня Задорнов.