Heineken купит пивоваренную компанию Distell в ЮАР за 2,2 млрд евро

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Нидерландская пивоваренная компания Heineken NV сообщила, что купит южноафриканского представителя отрасли Distell Group Holdings Ltd. за 2,2 млрд евро в рамках плана по построению пивоваренного бизнеса в стране.

Heineken также приобретет 25%-ную долю акций в южноафриканском подразделении пивоваренной Namibia Breweries Ltd. за 1,5 млрд евро и 50%-ную долю в главном инвесторе Namibia Breweries - NBL Investment Holdings (Proprietary) Limited, в которой Heineken уже принадлежит 49,99% акций.

По завершении сделки Heineken объединит купленные активы в новую холдинговую компанию без листинга. Heineken будет принадлежать 65% акций этого бизнеса, в остальную часть инвестируют акционеры Distell, сказано в пресс-релизе.

"Мы успешно строили бизнес в Африке на протяжении более чем 100 лет. Сегодняшнее объявление отражает нашу уверенность в долгосрочных перспективах Южной Африки и Намибии", - заявил глава Heineken Дольф ван ден Бринк.

Котировки акций Heineken растут на 0,6% в ходе торгов в понедельник. Всего с начала года капитализация компании выросла на 7,3%.