Сервис "Учи.ру" купил "ЯКласс" с 1,6 трлн заданий

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Образовательная платформа "Учи.ру", в которой 25% принадлежит VK (ранее Mail.ru Group), купила 100% проекта "ЯКласс". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", с 17 ноября ООО "ЯКласс" на 72,63% принадлежит ООО "Учи.ру" и на 27,37% ООО "Учи.Дома" (100-процентная "дочка" "Учи.ру").

До этого 96% "ЯКласс" владела зарегистрированная на Британских Виргинских островах YaClass Inc., еще 4% принадлежало "Фонду развития интернет-инициатив".

В пресс-службе "Учи.ру" подтвердили "Интерфаксу", что компания приобрела 100% образовательного онлайн-ресурса "ЯКласс", не раскрыв финансовые параметры сделки. В сервисе считаю, что сделка усилит его методическую базу и даст пользователям доступ к дополнительному образовательному контенту.

Сервисы "Учи.ру" набирают все большую популярность среди детей подросткового возраста. Обширная база контента и аудитория "ЯКласс" позволят поддержать и ускорить наш рост в этом возрастном сегменте", - говорится в пресс-релизе "Учи.ру".

С другой стороны - как новый владелец "Учи.ру" будет способствовать популяризации "ЯКласс". В "Учи.ру" добавили, что "ЯКласс" после сделки продолжит развиваться как отдельный бренд.

База "ЯКласс" содержит 1,6 трлн заданий по 16 предметам, а также для подготовки к экзаменам.

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "ЯКласс" в 2020 году составила 266,96 млн рублей, чистая прибыль - 98,1 млн рублей.

По данным Crunchbase, с момента основания проекта в 2007 году, он привлек $791 тысяч инвестиций от таких инвесторов как ФРИИ, Almaz Capital, Vesna Investment, Moscow Seed Fund. Помимо РФ, сервис доступен в Белоруссии, Латвии, Финляндии, Армении, Германии, Австрии, на Украине.

"Учи.ру" была создана в 2012 году и работает в том числе в США, Канаде, Китае, Индии, ЮАР, Бразилии, Вьетнаме и Индонезии. Платформа используется в образовательном процессе в школах, а также для самостоятельного обучения дома.

В декабре 2020 года VK приобрела 25% "Учи.ру" за 3,75 млрд рублей с возможностью доведения доли до контрольной через опцион. Первый опцион предполагает увеличение доли в "Учи.ру" до 49,5%, он может быть реализован в конце 2021 года. Через опционы колл и пут Mail.ru может довести свою долю до контрольной в 2022-2023 гг.

Помимо VK, в сервис инвестировали РФПИ и РКИФ в обмен на миноритарную долю в "Учи.ру".

Выручка ООО "Учи.ру" в 2020 году составила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль - 216,5 млн рублей.