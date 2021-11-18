ФАС России усилит контроль за рекламой финансовых услуг

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым усилить контроль за рекламой финансовых услуг и даст соответствующее поручение своим территориальным управлениям, сообщила заместитель руководителя ФАС России Карина Таукенова на совещании с представителями банковского сообщества.

"Более 18% всех нарушений рекламного законодательства приходятся на рекламу финансовых услуг. И на протяжении последних нескольких лет количество обращений и жалоб граждан на недостоверную рекламу банковских услуг не снижается. В связи с этим ФАС России считает необходимым усилить контроль за такой рекламой и даст соответствующее поручение своим территориальным управлениям", - сказала Таукенова.

Она также отметила, что ФАС считает возможным при отсутствии смягчающих обстоятельств назначать нарушителям административные штрафы, близкие к максимальной предусмотренной законом мере, так как ненадлежащая реклама финансовых услуг приводит к высокой закредитованности населения.

"Вместе с тем, ведомство обращает внимание, что при принятии решения о наложении штрафа за выявленные нарушения будут учитываться все обстоятельства распространения рекламы. Речь идет о масштабе рекламной кампании, а также наличии и количестве жалоб на такую рекламу", - добавила Таукенова.