Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ФАС России усилит контроль за рекламой финансовых услуг

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым усилить контроль за рекламой финансовых услуг и даст соответствующее поручение своим территориальным управлениям, сообщила заместитель руководителя ФАС России Карина Таукенова на совещании с представителями банковского сообщества.

ЭкономикаЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 годуЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 годуЧитать подробнее

"Более 18% всех нарушений рекламного законодательства приходятся на рекламу финансовых услуг. И на протяжении последних нескольких лет количество обращений и жалоб граждан на недостоверную рекламу банковских услуг не снижается. В связи с этим ФАС России считает необходимым усилить контроль за такой рекламой и даст соответствующее поручение своим территориальным управлениям", - сказала Таукенова.

Она также отметила, что ФАС считает возможным при отсутствии смягчающих обстоятельств назначать нарушителям административные штрафы, близкие к максимальной предусмотренной законом мере, так как ненадлежащая реклама финансовых услуг приводит к высокой закредитованности населения.

"Вместе с тем, ведомство обращает внимание, что при принятии решения о наложении штрафа за выявленные нарушения будут учитываться все обстоятельства распространения рекламы. Речь идет о масштабе рекламной кампании, а также наличии и количестве жалоб на такую рекламу", - добавила Таукенова.

ФАС

Новости по теме

Новости

Эксперт предупредил об оттоке инвестиций из животноводства при ввозе беспошлинной говядины

Эксперт предупредил об оттоке инвестиций из животноводства при ввозе беспошлинной говядины

"Соллерс Авто" реорганизует "УАЗ" для концентрации профильных компетенций

Alibaba увеличила выручку на 29% и сократила чистую прибыль на 81%

Alibaba увеличила выручку на 29% и сократила чистую прибыль на 81%

Госдума приняла закон о введении акциза на сталь

Госдума приняла закон о введении акциза на сталь

ЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 году

ЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 году

Российский ЦБ при ухудшении ситуации готов ограничить ставки по эквайрингу

Опустившаяся до минимума с начала октября нефть продолжает дешеветь

Опустившаяся до минимума с начала октября нефть продолжает дешеветь

Рубль в четверг утром умеренно слабеет к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль в четверг утром умеренно слабеет к доллару и евро вслед за нефтью

Десятки страховщиков уйдут с рынка из-за требований Банка России к финустойчивости. Обзор

Десятки страховщиков уйдут с рынка из-за требований Банка России к финустойчивости. Обзор

РФ поставила в Китай по "Силе Сибири" 12 млрд куб. м газа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });