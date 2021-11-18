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ЦБ РФ выступил за очередное ограничение ставок по микрозаймам

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ видит необходимость в очередном ограничении ставок микрозаймов, депутаты готовы поддержать соответствующие изменения в законодательство.

"Мы, кстати, думаем, что действительно настала пора, как вы и предложили, может быть, снизить максимальную ставку кредитов по микрофинансовым организациям", - сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы.

Она напомнила, что ранее уже принимались подобные поправки в законодательство. "Я думаю, что пора это сделать (вновь ограничить ставки по микрозаймам - ИФ)", - отметила Набиуллина.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что депутаты, скорее всего, поддержат эти поправки. "Действительно, мы принимали решение, но нареканий очень много, людей практически разоряют. Давайте мы посмотрим и ограничим ставки для микрозаймов. Мы должны думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством", - заявил он.

Проценты и иные платежи по займам на срок до 1 года с 1 января 2020 года не могут превышать сам долг более чем в полтора раза.

Ранее были внесены поправки в федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Первые изменения вступили в силу с 28 января 2019 года, тогда предельный уровень платежей по займам был ограничен 2,5 суммы долга, ежедневная процентная ставка - уровнем 1,5%. Затем с 1 июля 2019 года проценты и штрафы не могли превышать долг более чем вдвое, ежедневная процентная ставка ограничивалась 1%.

С 28 января 2019 года также был введен новый специализированный вид займа - на сумму до 10 тыс. рублей на срок до 15 дней (так называемый заем до зарплаты). Сумма начисленных процентов по такому займу не должна превышать 3 тыс. рублей (или 30% от суммы займа, если на 15 дней выдано менее 10 тыс. рублей). Ежедневная выплата по нему не должна быть больше 200 рублей. В отношении такого займа не действуют ограничения предельного долга и максимальной ежедневной ставки, но его запрещается продлевать или увеличивать его сумму.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Госдума Вячеслав Володин

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