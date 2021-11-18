ЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 году

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Банк России может задействовать инструмент прямых количественных ограничений потребительских кредитов во второй половине 2022 года, но при усилении рисков в этом сегменте, заявила на конференции агентства S&P директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Законопроект о праве регулятора вводить количественные ограничения по потребительским кредитам, был внесен в Госдуму в марте 2021 года группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Они предложили наделить ЦБ правом вводить прямые количественные ограничения отдельных видов потребительских кредитов и займов, за исключением ипотеки и автокредитов.

В октябре этот законопроект прошел первое чтение и сейчас дорабатывается в профильном комитете.

"Естественно, мы будем смотреть на ситуацию на рынке, на динамику роста долговой нагрузки, где будем смотреть на разные показатели - и на макроуровне, и на уровне индивидуальных заемщиков. Опять же будем смотреть распределение рискованных кредитов", - сказала Данилова.

"В случае, если закон будет принят (...), все равно мы должны будем дать банкам какое-то время на то, чтобы они настроили свои системы для того, чтобы отслеживать эти лимиты, которые будут устанавливаться. Поэтому мы ожидаем использование такого инструмента, скорее, во второй половине следующего года, если это будет необходимо, если мы будем видеть усиление рисков в этом сегменте. В принципе мы и до этого приняли много мер (и с 1 июля, и 1 октября). Возможно, этих мер будет достаточно, но, повторюсь, мы будем отслеживать ситуацию", - добавила она.

ЦБ в рамках новых полномочий не планирует вводить жесткие количественные ограничения и намерен регулировать только доли кредитов с высоким риском, отмечала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По оценкам ЦБ, темпы роста потребительских кредитов в 2021 году могут быть в районе 20%.