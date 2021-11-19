Россия добилась оценки возможности легализации экспорта алмазов из ЦАР

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Россия, завершающая председательство в Кимберлийском процессе (КП) в 2021 году, обеспечила принятие решения о том, что в 2022 году в Центральноафриканскую Республику направится обзорная миссия для оценки соответствия требованиям по легализации оборота алмазов этой страны, сообщил российский Минфин.

ЦАР - единственная участница КП, экспорт алмазов из которой ограничен. Для алмазов из ЦАР действует частичное эмбарго: есть так называемые "зеленые зоны", контролируемые властями страны, экспорт из которых разрешен.

Миссия должна будет оценить на предмет соответствия минимальным требованиям КП внутренних механизмов контроля за добычей и экспортом алмазов в тех регионах ЦАР, экспорт из которых сейчас запрещен.

Российский Минфин обеспечил продление принятого в 2019 году механизма согласования экспорта алмазов из ЦАР. Он основан на выборочных проверках партий алмазов после их отправки в страны назначения.

КП - постоянно действующая межгосударственная конференция, нацеленная на исключение так называемых "конфликтных алмазов" из каналов международной торговли. Такие алмазы добываются нелегально, а полученные средства используются мятежными движениями или их союзниками для финансирования конфликтов с целью подорвать законные правительства. КП объединяет более 80 стран, из них 21 - страны Африки, в общей сложности 99% мирового рынка производителей алмазов. Следующим председателем КП будет Ботсвана.