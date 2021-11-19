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Думе предложили скорректировать льготы для золотодобывающих проектов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Думу внесен законопроект, который в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) отменяет возврат затрат на инфраструктуру за счет налогов для компании с крупными (свыше 300 млрд рублей) инвестициями в добычу золота, если она является участником региональных инвестиционных проектов (РИП).

Документ внесло правительство. Проект закона № 20319-8 размещен в электронной базе данных парламента.

Сейчас по закону компания, которая реализует проект в сфере соглашений о защите и поощрении капиталовложений, может получить из бюджета налоговый вычет на строительство или реконструкцию инфраструктуры. Предельный срок возмещения затрат определен в пределах от 5 до 11 лет в зависимости от объекта инфраструктуры.

Внесенный законопроект уточняет, что данные меры поддержки не предоставляются организации, заключившей соглашение СЗПК и реализующей проект в сфере добычи руд цветных металлов (золота) с объемом капитальных вложений не менее 300 млрд рублей, включенной в реестр участников региональных инвестиционных проектов.

Одновременно в Госдуму внесены поправки в Налоговый кодекс (№ 20323-8), которые корректируют предельные сроки предоставления льготы по налогу на прибыль в части зачисления в федеральный бюджет.

Сейчас компании-участники РИП в течение 10 лет со дня получения первой прибыли могут не зачислять в федеральный бюджет налог на прибыль. Данная норма действует до 1 января 2029 года. Предлагается с 1 января 2029 года применять эту льготу только для проектов с объемом инвестиций выше 300 млрд рублей, которые заключили как РИП, так и СЗПК. Одновременно для этих же компаний вводится "стабилизационная оговорка", оставляющая неизменной расчет НДПИ с применением коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого (Ктд), в случае его изменения. Сейчас он нулевой в течение первых 2-х лет с начала применения льготной ставки налога на прибыль, а затем последовательно увеличивается в течение 10 лет до выхода на 100%-ную оплату НДПИ.

Получить положительный эффект от продления режима налоговых льгот в рамках РИП может "Полюс" на проекте Сухой Лог. "Мы проанализировали законопроект, представленный правительством. Предусмотренный в нем инструмент поддержки может потенциально оказать положительный эффект на экономику Сухого Лога, в том числе нивелировать негативный эффект инфляции капитальных затрат", - сказали "Интерфаксу" в "Полюсе" в начале недели.

Под определение проектов в золотодобыче с инвестициями 300 млрд рублей и выше может также подойти, например, проект Kaz Minerals на Баимском медно-порфировом месторождении.

Полюс Минфин Минэкономразвития Полюс Kaz Minerals

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