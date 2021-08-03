МВФ безвозмездно предоставит Украине более $2,7 млрд

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Украине более $2,7 млрд "безвозмездно и без дополнительных условий", сообщается на сайте офиса президента Украины во вторник.

Как отмечается в сообщении, соответствующее решение принял Совет управляющих МВФ по предложению директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей в результате пандемии короновируса.

Всего между странами будут распределены специальные права заимствования (SDR) на сумму $650 млрд.

"Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично (директору-распорядителю фонда - ИФ) Кристалине Георгиевой за это решение", - сказал президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводятся на сайте главы государства.

Зеленский также отметил, что для Украины очень важно сотрудничество с МВФ, поэтому страна продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand by. "Мы работаем над завершением первого обзора действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре", - отметил Зеленский.

Как сообщалось ранее, совет управляющих МВФ утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную $650 млрд, для пополнения глобальных ресурсов ликвидности.

"Это историческое решение - самое крупное распределение SDR в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в ресурсах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Оно особенно поможет нашим наиболее уязвимым государствам-членам, с трудом справляющимся с последствиями кризиса COVID-19", - прокомментировала это решение Георгиева.

Общее распределение SDR вступит в силу 23 августа. Новые SDR будут переведены государствам-членам МВФ пропорционально их существующим квотам.

Ранее сообщалось, что Георгиева после разговора с Зеленским 29 июля анонсировала визит миссии фонда на Украину в сентябре.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре обзора выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

По данным украинской стороны, объем нового транша составит около $0,7 млрд.