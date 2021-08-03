Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:50Заразились
на 03.08В России 6 334 195+22 010В мире 198 925 064+587 221

МВФ безвозмездно предоставит Украине более $2,7 млрд

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Украине более $2,7 млрд "безвозмездно и без дополнительных условий", сообщается на сайте офиса президента Украины во вторник.

Как отмечается в сообщении, соответствующее решение принял Совет управляющих МВФ по предложению директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей в результате пандемии короновируса.

Всего между странами будут распределены специальные права заимствования (SDR) на сумму $650 млрд.

"Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично (директору-распорядителю фонда - ИФ) Кристалине Георгиевой за это решение", - сказал президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводятся на сайте главы государства.

Зеленский также отметил, что для Украины очень важно сотрудничество с МВФ, поэтому страна продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand by. "Мы работаем над завершением первого обзора действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре", - отметил Зеленский.

Как сообщалось ранее, совет управляющих МВФ утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную $650 млрд, для пополнения глобальных ресурсов ликвидности.

"Это историческое решение - самое крупное распределение SDR в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в ресурсах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Оно особенно поможет нашим наиболее уязвимым государствам-членам, с трудом справляющимся с последствиями кризиса COVID-19", - прокомментировала это решение Георгиева.

Общее распределение SDR вступит в силу 23 августа. Новые SDR будут переведены государствам-членам МВФ пропорционально их существующим квотам.

Ранее сообщалось, что Георгиева после разговора с Зеленским 29 июля анонсировала визит миссии фонда на Украину в сентябре.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре обзора выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

По данным украинской стороны, объем нового транша составит около $0,7 млрд.

МВФ Украина Кристалина Георгиева Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

США начали крупнейшие со времен холодной войны военно-морские учения

США начали крупнейшие со времен холодной войны военно-морские учения

Глава "Белорусского дома на Украине" найден мертвым в киевском парке

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 199 млн

Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 199 млн

Что случилось этой ночью: вторник, 3 августа

Дипломатическое противостояние

Посол РФ Антонов призвал США к взаимоуважительному диалогу по визам

Посол РФ Антонов призвал США к взаимоуважительному диалогу по визам

Билл и Мелинда Гейтс официально развелись

Минздрав РФ уточнил число погибших россиян в ДТП в Анталье

Минздрав РФ уточнил число погибших россиян в ДТП в Анталье
Дипломатическое противостояние

Дипломаты РФ с истекающими визами США смогут запросить их продление

Число погибших в ДТП в Анталье выросло до четырех

Туроператор сообщил о гибели троих россиян в ДТП в Анталье

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');