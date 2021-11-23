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Ozon опробует минипункты выдачи заказов в небольших городах

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon запускает пилот по открытию пунктов выдачи заказов, минимальная площадь которых составит от 15 кв. м., говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, небольшой формат позволит расширить сеть ПВЗ в небольших городах, где не всегда есть выбор просторных помещений, но потребность в онлайн-покупках высока в силу ограниченного выбора в офлайне.

Предприниматели, которые примут участие в пилоте, будут получать процент от оборота проходящих через точку заказов – он составит 3,5-4,4%. Партнеры также смогут выдавать заказы от других логистических операторов и маркетплейсов при соблюдении бренд-стандартов Ozon. Заявку на участие в пилоте можно подать до 25 декабря.

Сеть Ozon насчитывает больше 15 тыс. точек выдачи заказов в РФ, включая пункты выдачи и постаматы. Стандартный формат пунктов выдачи от 20 кв.м. компания также продолжит развивать.

Ozon основан в 1998 году. На площадке представлено более 46 млн товарных наименований в 20 категориях. Компания также активно развивает комплементарные основному бизнесу проекты, включая финтех-продукты и сервис быстрой доставки Ozon Express.

В III квартале 2021 года GMV Ozon, включая услуги, составил 108,3 млрд рублей (с НДС); доля маркетплейса достигла 66,7% от GMV. Выручка Ozon в отчетном периоде составила 41,5 млрд рублей, отрицательная скорректированная EBITDA – 11,3 млрд рублей.

Ozon

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