Газпромбанк выдаст Renaissance гарантии на 170 млрд руб. под строительство в Усть-Луге

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Газпромбанк (ГПБ) выдаст холдингу Renaissance Heavy Industries банковские гарантии на 170 млрд рублей в рамках проекта строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге (Ленинградская область), сообщает ГПБ.

Первая выдача состоится в ближайший месяц. Общий объем лимита для холдинга Renaissance в банке составил около 253 млрд рублей.

Отмечается, что ГПБ выступит опорным финансовым партнером холдинга в том проекте и предоставит широкую линейку банковских продуктов, в том числе банковские гарантии в пользу компании-оператора проекта - ООО "РусХимАльянс".

Газоперерабатывающий комплекс (ГПК) в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) - это интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа. Он станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и одним из самых мощных в мире по объему переработки (45 млрд куб. м газа в год), а также лидером по объему производства СПГ в Северо-Западной Европе (13 млн тонн в год). Около 18 млрд куб. м газа после переработки будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома". Важной товарной продукцией ГПК КПЭГ будет этан - ценное сырье для газохимической промышленности.

В состав КПЭГ также входит технологически связанный с ГПК газохимический комплекс (ГХК КПЭГ; оператор - ООО "Балтийский химический комплекс", дочерняя компания "РусГазДобычи"). Он будет перерабатывать этановую фракцию и производить до 3 млн тонн полимеров в год, что является самой крупной в мире единичной мощностью.

Сырьевой базой для ГПК КПЭГ будет природный газ с высоким содержанием этана. Сначала такой газ будет поступать на предприятие с месторождений Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО, в дальнейшем будет задействовано Тамбейское месторождение - крупнейшее по запасам на полуострове Ямал. Транспортировка газа будет осуществляться по специально выделенным для этансодержащего газа магистральным газопроводам.

Строительство КПЭГ началось в мае 2021 года. Проектирование, поставку оборудования и строительство объектов газопереработки и технологического общезаводского хозяйства, а также технологических линий производства СПГ в рамках подписанных ЕРС-контрактов выполнит консорциум Linde GmbH и Renaissance Heavy Industries LLC.