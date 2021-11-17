ЦБ РФ в декабре будет рассматривать "достаточно широкий набор вариантов" по ставке

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на декабрьском заседании будет рассматривать "достаточно широкий набор вариантов" изменения ключевой ставки, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

"Я думаю, что и "на столе" декабрьского совета директоров будет достаточно широкий набор вариантов изменения ключевой ставки", - заявил Тремасов на Международном форуме Московской биржи.

ЦБ настроен решительно, нацелен вернуть инфляцию к таргету к концу 2022 года, подчеркнул глава департамента.

"Наша позиция достаточно простая, прозрачная. Мы в общем и по итогам октябрьского заседания совета директоров, мне кажется, достаточно четко скоммуницировали, что будем рассматривать возможность повышения ставки на дальнейших заседаниях", - отметил Тремасов.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%.

На заседании в октябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов - до 7,50%, выбрав нестандартный шаг, который на рынке практически никто не ждал.

Ужесточив денежно-кредитную политику в октябре, Банк России допустил возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Очередное заседание совета директоров (последнее в 2021 году) пройдет 17 декабря. Опорным оно не будет.

Годовая инфляция в РФ, согласно данным Росстата, на 8 ноября замедлилась до 8,07% с 8,14% на 1 ноября и с 8,13% на конец октября, указывая на возможное прохождение пика в конце октября (при условии, что в ближайшие недели инфляция опять не ускорится до 0,2-0,3%).

По прогнозу ЦБ, инфляция в РФ в 2021 году составит 7,4-7,9%, в 2022 году она вернется в диапазон 4-4,5%.