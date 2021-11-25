В "Русале" назвали плановой проверку Гонконгской биржей spin off "дочки" компании

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Проверка Гонконгской биржей деталей будущего выделения (spin off) высокоуглеродной "дочки" "Русала" является частью планового диалога компании с регулятором и не несет препятствий для этой сделки, сказал "Интерфаксу" заместитель генерального директора En+ Group по стратегии и рынкам капитала, директор по стратегии и связям с инвесторами "Русала" Олег Мухамедшин.

"Мы в диалоге с Гонконгской биржей, это плановый диалог. Никаких препятствий мы не видим", - заявил он.

Выделение (demerger) активов с более высоким углеродным следом произойдет не ранее середины следующего года, ожидает он. Листинг новой компании - не ранее второй половины 2022 года.

Письмо хедж-фонда Odey, послужившее причиной для проверки Гонконгской биржи, в "Русале" не видели, сообщил Мухамедшин.

Комментируя идею этого фонда о грядущем после demerger выкупе миноритариев "Русала", топ-менеджер заявил: "Трудно сказать. Рано обсуждать это еще, мы должны пройти определенный путь".

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