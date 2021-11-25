Владеющее "АвтоВАЗом" СП могут перевести в российскую юрисдикцию до конца года

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Владеющая "АвтоВАЗом" голландская Alliance Rostec Auto B.V. (СП Renault и "Ростеха") может быть переведена в российскую юрисдикцию до конца этого года, следует из сообщения Минпромторга РФ.

Этот вопрос обсудили глава ведомства Денис Мантуров, гендиректор Renault Лука де Мео, глава "Ростеха" Сергей Чемезов и президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.

"Стороны подтвердили планы по переводу совместного предприятия, которое владеет АО "АвтоВАЗ", в российскую юрисдикцию. Акционерное соглашение уже подписано, и в соответствии с планами компаний этот процесс может быть завершен до конца года", - сказано в сообщении.

У "Ростеха" сейчас 32,4% в Alliance Rostec Auto B.V., при этом ранее госкорпорация планировала уменьшить свою долю до 25%, продав разницу Renault. В конце 2020 года Чемезов говорил, что Renault просит перенести вопрос продажи доли, но "это дело может начать продвигаться", только когда СП будет переведено в российскую юрисдикцию.